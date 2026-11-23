“All’istituto Marconi-Hack di Bari una docente ha chiesto la rimozione della statua di Gesù presente nella scuola da sessantotto anni, dal giorno dell’inaugurazione. La richiesta è stata inserita all’ordine del giorno del collegio dei docenti. È l’ennesimo tentativo di cancellazione della nostra cultura e della nostra identità cristiana nelle scuole pubbliche italiane”. A scriverlo in una nota è Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione di Futuro Nazionale con Vannacci.

“Non si tratta di laicità, ma di scelte ideologiche”, prosegue responsabile Direzione nazionale Scuola e responsabile regionale in Puglia, che annuncia di voler presentare un’interrogazione al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara “per chiedere chiarezza sui fatti, sulle modalità con cui è stata presentata l’istanza e su quali misure intenda adottare il Ministero per impedire che simboli della nostra tradizione vengano rimossi con un tratto di penna“.

La vicenda, insomma, sembrerebbe riaccendere il dibattito sulla presenza di simboli religiosi nelle scuole del Belpaese – in particolare Crocifisso e presepe – su cui più volte negli ultimi anni si è consumato uno scontro politico, con posizioni molto polarizzate. Adesso la questione approderà in Parlamento con l’interrogazione di Sasso. “La scuola italiana non può diventare il terreno di una cultura della cancellazione”, conclude il deputato. “Giù le mani dai simboli della civiltà occidentale”.