Spettabile Ministero dell’Istruzione e del Merito,

con la presente desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione alcune rilevanti criticità emerse durante lo svolgimento dei recenti concorsi per il reclutamento del personale docente, unitamente ad alcune proposte operative volte a migliorare l’efficienza, l’equità e la qualità delle future procedure selettive.

Avendo svolto l’incarico di commissario, su nomina ministeriale, per il concorso a cattedra 2026 relativo alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica) per le regioni Calabria e Basilicata , tenutosi a Reggio Calabria , ho avuto modo di riscontrare direttamente le seguenti problematiche:

1) L’attuale normativa non prevede l’esonero dall’attività didattica per i docenti nominati membri di commissione, imponendo loro ritmi lavorativi folto forti.

Durante i tre-quattro mesi di durata della procedura concorsuale, il mio impegno quotidiano si è articolato tra le lezioni mattutine presso il liceo scientifico di titolarità e le sedute d’esame pomeridiane (dalle ore 15:00 fino alle 20:00-21:00) presso l’altro liceo scientifico della città sede del concorso.

A ciò si aggiunge l’ordinario carico extra-scolastico di ogni docente: la preparazione accurata delle lezioni, l’elaborazione delle verifiche e la correzione degli elaborati (attività che mi hanno spesso costretto a iniziare a lavorare alle 4:00 del mattino prima di recarmi a scuola, senza nemmeno la possibilità di rientrare a casa tra le lezioni e le sedute d’esame). Come già avveniva in passato per i commissari d’esame, sarebbe opportuno prevedere la dispensa dal servizio per l’intera durata dei lavori della commissione, provvedendo alla nomina di un supplente.

I docenti non hanno dottorandi o assistenti o borsiti o altri che correggono gli elaborati scritti al posto loro, è tutto direttamente sulle nostre spalle.

Ciò consentirebbe ai commissari di dedicarsi esclusivamente e con la necessaria serenità alla valutazione dei candidati.

2) L’accorpamento su scala regionale , o addirittura interregionale, come nel caso di Calabria e Basilicata , e similmente di molte altre regioni, costringe molti candidati a percorrere 300-400 chilometri per raggiungere la sede d’esame e rientrare in giornata, con evidenti disagi logistici, stanchezza psicofisica e rischi legati agli spostamenti stradali.

Sarebbe pertanto auspicabile istituire commissioni su base provinciale (pur mantenendo eventualmente una graduatoria finale regionale), al fine di agevolare la partecipazione e ridurre i disagi per l’utenza.

3) Nelle classi di concorso che comprendono due discipline (come Matematica e Fisica), la procedura attuale non garantisce un’equa verifica di entrambe le materie. Attualmente, superata la prova preselettiva/scritta, l’esame si articola in tre fasi:

3.1) una prova pratica di laboratorio (di Fisica) con stesura della relativa relazione tecnica, misurazioni e analisi degli errori;

3.2) una lezione simulata su un argomento estratto dall’urna il giorno precedente;

3.3) un colloquio orale su un quesito estratto al momento da un’urna unica contenente decine, e decine, di singole domande di matematica e fisica mescolate.

Con questo sistema, un candidato può estrarre una traccia di Fisica per la lezione simulata e, il giorno seguente, pescare nuovamente un quesito di Fisica dall’urna unica; aggiungendo la prova di laboratorio, l’intero esame finirebbe per vertere esclusivamente sulla Fisica, senza alcuna verifica sulle competenze di Matematica.

Nei futuri bandi sarebbe dunque auspicabile separare le urne per disciplina: qualora il candidato estragga un argomento di Fisica per la lezione simulata, il quesito del colloquio orale dovrà essere obbligatoriamente estratto dall’urna di Matematica, e viceversa.

4) Le possibili esperienze di laboratorio di Fisica sono pressoché innumerevoli. Poiché il bando di concorso viene solitamente pubblicato con circa un anno di anticipo rispetto alle prove, sarebbe opportuno inserire nel bando stesso un elenco definito di 40-50 esperienze classiche (corrispondenti a quelle affrontate nei corsi universitari di Esperimentazioni di Fisica), analogamente a quanto già avviene per i programmi teorici di Matematica e Fisica

Ciò consentirebbe ai candidati una preparazione mirata ed equa. Parallelamente, il Ministero dovrebbe dotare tutte le scuole sedi d’esame della medesima strumentazione standardizzata, che rimarrebbe poi in dotazione permanente agli istituti ospitanti.

5) Per garantire una valutazione più approfondita, serena ed equa, ritengo che le tre prove specifiche (lezione simulata, quesito orale e prova pratica di laboratorio) debbano essere strutturate secondo il modello adottato nei concorsi universitari per professore universitario associato:

nello specifico, per ciascuna prova, la commissione potrebbe predisporre cinque buste chiuse; il candidato ne aprirebbe tre e sceglierebbe autonomamente quale argomento sviluppare, dopo i classici 3-5 giorni di tempo che vengono dati al concorso per professore universitario associato , prima dell’esposizione davanti alla commissione.

Se tale criterio e procedura va bene per diventare professore universitario associato di certo andrebbe bene per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

6) Inoltre credo sia necessario un notevole aumento dei compensi spettanti a tutti i componenti della commissione, presidente, commissari, membri aggregati e segretario. Tale adeguamento mi appare doveroso in considerazione della complessità tecnica, dell’elevata responsabilità giuridica e amministrativa, nonché della particolare delicatezza dell’intera procedura concorsuale, unitamente al gravoso impegno temporale e valutativo richiesto.

Pur essendovi ulteriori aspetti secondari suscettibili di miglioramento, ritengo che gli interventi sopra esposti rappresentino le priorità strutturali per ottimizzare il sistema concorsuale.ù



Francesco Zumbo