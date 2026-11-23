Roma Capitale rilancia il progetto “Scuole Aperte Natale 2026/2027”: fino a 20 istituti comprensivi potranno offrire attività gratuite a bambini e ragazzi durante la sospensione delle lezioni per le festività. L’iniziativa, già sperimentata negli anni scorsi, punta a venire incontro alle famiglie che devono conciliare le vacanze scolastiche con gli impegni di lavoro.

Fondi e candidature

Il progetto è stato approvato con determinazione dirigenziale del 17 novembre 2026 e finanziato con 80mila euro. Le scuole interessate devono presentare una proposta progettuale al Comune via Pec entro le 10 del 3 dicembre 2026. Ne saranno finanziate al massimo 20, con un contributo fino a 4mila euro ciascuna. Lo scopo, si legge nell’avviso, è “offrire nuove opportunità di crescita culturale, di socialità, di condivisione” e sostenere le famiglie con attività educative di qualità.

Quando e come funziona

Le attività, rivolte agli alunni di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si svolgeranno nei giorni non festivi tra il 23 dicembre e il 5 gennaio (23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre, 4 e 5 gennaio), dalle 8 alle 16. Dovranno essere totalmente gratuite e attivate solo con almeno 25 alunni. Previsto un operatore ogni 12 bambini tra i 3 e i 9 anni e uno ogni 15 tra i 10 e i 13 anni.

Priorità a inclusione e famiglie fragili

I progetti dovranno garantire la massima attenzione all’inclusione e accogliere anche gli alunni delle scuole limitrofe. Avranno la precedenza le famiglie con Isee pari o inferiore a 15.748,78 euro, gli studenti con bisogni educativi speciali e quelli in condizioni socioeconomiche svantaggiate.