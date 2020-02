Cina: lezioni a distanza per 180 milioni di studenti

180 milioni di studenti cinesi seguono quotidianamente lezioni a distanza nelle quali sono compresi anche i corsi di ginnastica.

Istruzione e formazione in Cina

Ma in Cina, dice chi la conosce bene, l’istruzione è fondamentale per lo sviluppo nazionale e per l’avanzamento sociale, cosicché sono state subito individuate lezioni frontali alternative.

Ora, queste nuove forme di apprendimento a distanza, sperimentate per far fronte alla paura, potrebbero diventare l’occasione per il futuro.