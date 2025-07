Circolare supplenze 2025/2026, domande dal 17 al 30 luglio: tutte le indicazioni su immissioni in ruolo, mini call veloce e interpello

Dopo l’incontro di ieri, 8 giugno, tra Ministero e sindacati, la Flc Cgil ha pubblicato le indicazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato per il prossimo anno scolastico 2025/26:

Tempistiche delle domande

Sia per quel che riguarda le nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo, che per le nomine da GAE e GPS per contratti al 31 agosto e 30 giugno, le domande dovranno essere presentate dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00) su POLIS Istanze on-line. Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza per le conferme su posto di sostegno.

Nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo – fase provinciale

Gli aspiranti possono partecipare compilando l’apposita sezione della piattaforma. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva in I fascia e i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.

L’assegnazione della nomina finalizzata al ruolo comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dal 28 agosto. La mancata accettazione è considerata come rinuncia e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Chi ottiene l’assegnazione di una sede, anche se dopo con conferma entro 5 giorni, è escluso dall’attribuzione di supplenze, di qualsiasi tipologia, compresi interpelli.

Chi non ottiene la nomina finalizzata al ruolo, se ha compilato le apposite sezioni della domanda, potrà partecipare alle procedure di attribuzione delle supplenze e di conferma su posto di sostegno.

I docenti assunti con nomina da GPS sostegno finalizzata al ruolo possono accedere agli incarichi a TD su altro grado o classe di concorso solo dopo 3 anni di effettivo servizio nella scuola dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

Mini call veloce GPS – fase interprovinciale

Se residuano posti dopo la fase provinciale sarà attivata una call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in 1 fascia e elenchi aggiuntivi di sostegno di altre province. Si può fare domanda di assunzione per una o più province di un’altra regione.

Attenzione! Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno omesso delle preferenze per posti che erano disponibili non saranno ammessi alla call veloce.

I posti disponibili per la mini call veloce sostegno saranno pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici territoriali entro il 13 agosto 2025.

Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 18 agosto (ore 10.00).

Una volta assegnata la provincia, l’ Ufficio territoriale procede all’assegnazione delle sedi con procedura informatizzata.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione è considerata come rinuncia e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

La procedura opera dopo le assunzioni a TI, le nomine finalizzate al ruolo e le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Sono confermabili i docenti che nell’a.s. 2024/25 abbiano ottenuto una supplenza al 31/08 o al 30/06 anche su spezzone orario. Escluse le supplenze temporanee.

I docenti esprimono la volontà di accettare o non accettare la conferma sulla piattaforma POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”.

Gli aspiranti interessati alla conferma dovranno indicare la tipologia di contratto: 31 agosto 2026/30 giugno 2026; posto intero/ spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento.

L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è vincolante: se il docente viene confermato, sarà escluso dalle altre supplenze o interpelli, salvo diritto al completamento (se richiesto).

Il docente che nell’istanza non accetta la conferma partecipa al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

Attenzione! La verifica della nominabilità del docente da confermare è effettuata sulla base delle preferenze espresse nella sezione dell’istanza relativa alle supplenze.

Supplenze da GPS e graduatorie d’istituto

Posti a tempo determinato assegnati con la procedura informatizzata

supplenze annuali al 31 agosto su posti disponibili entro il 31 dicembre

supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, per posti disponibili entro il 31 dicembre

Posti assegnati con nomina da graduatoria d’istituto

Supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Posti accantonati destinati ai vincitori dei concorsi sono coperti mediante contratti a TD sino alla nomina dell’avente diritto e assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Questi contratti hanno termine fissato al 31/12/2025 e contengono la clausola di risoluzione espressa. I docenti nominati su tale tipologia di posto rimangono convocabili dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto.

Se entro il 31 dicembre 2025 non viene individuato il vincitore di concorso, i docenti già in servizio saranno confermati sul medesimo posto con contratto che decorre dal 1° gennaio.

Interpello

L’avviso di interpello può essere pubblicato solo in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto e delle scuole viciniori. È pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica ed è finalizzato al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o della specializzazione per i posti di sostegno o, in subordine, del titolo di studio.

Copia degli avvisi viene inviata all’Ufficio scolastico territoriale che li pubblica in un’apposita sezione.

Per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell’infanzia l’interpello può essere attivato in maniera preventiva, senza bisogni di indicare i dati di inizio, durata e orario della supplenza.

Docenti di ruolo accesso all’art. 47 e 70 del CCNL

È previsto che i docenti di ruolo ne possano usufruire per accedere alla procedura di assunzioni da GPS 1 fascia e anche per l’accesso agli altri incarichi di supplenza. enuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

Scuola primaria

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time devono essere integrati con le ore di programmazione: da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Questo criterio vale anche posti e spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria.

Inglese

Nella scuola primaria, le ore di inglese da assegnare da graduatorie di istituto richiedono il possesso di idoneità all’insegnamento della lingua inglese.

Metodi differenziati

Per gli incarichi nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

Educazione motoria

Per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, si attinge alla I fascia GPS e, in caso di esaurimento, dalle classi di concorso A-48 e A-49.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali

Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Personale educativo dei convitti

In caso di incapienza o esaurimento delle GAE e delle GPS del personale educativo e delle graduatorie delle singole istituzioni educative, tutte le disponibilità sono assegnate contestualmente in base alle GAE e alle GPS della provincia, consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

Priorità di scelta della sede

Spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico:

articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/1950); articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave); articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili); articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

Per il personale che assiste parenti con disabilità grave, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.”

Si ricorda che la precedenza di cui alla legge 104/92 viene applicata solamente rispetto agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina per lo stesso insegnamento, graduatoria e fascia. Ai sensi del DL 105/22 non sussiste il requisito del referente unico per beneficiare della priorità.

Richiesta del part time

È prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale nei limiti stabiliti dall’articolo 73 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08 (limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno. Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso).

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Pubblicazione degli esiti delle procedure

È previsto che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun ufficio competente.