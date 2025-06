Circolare Valditara cellulari, il divieto risale a 18 anni fa: le parole di un preside

Fa discutere la circolare del ministro Giuseppe Valditara sul divieto di utilizzare lo smartphone in classe.

Grande apprezzamento arriva dal capo della Lega Matteo Salvini, ma non tutti sono d’accordo.

Soprattutto c’è un dubbio: ma questa circolare è davvero innovativa, cambia le regole in vigore?

“Per la verità – afferma Marco Bollettino, preside del liceo “Gramsci” di Ivrea – già nel 2007, all’epoca dei primi smartphone il ministro Fioroni fece uscire una circolare nel marzo 2007 in cui si diceva che le scuole nell’ambito della loro autonomia avrebbero dovuto integrare il regolamento di istituto prevedendo un divieto dell’utilizzo degli smartphone a scuola; e tutte le scuole l’hanno fatto, compresa quella che dirigo io”.

