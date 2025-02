CISL Scuola a Didacta Italia 2025: impegno a tutto tondo per una scuola innovativa e inclusiva

CISL Scuola a Didacta Italia 2025: impegno a tutto tondo per una...

La CISL Scuola sarà presente anche quest’anno a Didacta Italia 2025, la rassegna in programma dal 12 al 14 marzo negli spazi suggestivi di Firenze Fiera alla Fortezza da Basso. L’intento perseguito è quello di dare voce alle tante iniziative con le quali scuole italiane affrontano “a tutto tondo” le sfide di una contemporaneità sempre più veloce e complessa: evoluzione tecnologica, inclusione, sostenibilità didattica, organizzazione del lavoro. Non mancherà, tuttavia, uno spazio dedicato ai servizi che la CISL e la CISL SCUOLA offrono ai loro iscritti.

Lo stand della Cisl Scuola, dove avranno luogo numerosi eventi nel corso della tre giorni, è lo spazio W20 (Padiglione Spadolini – Attico), ma per due iniziative si prevede una diversa collocazione in ambienti più capienti. Nello spazio E15 – MAGAZZINO 07, il 13 marzo un evento è dedicato al progetto CARE SCHOOL: UNA SCUOLA CHE SI PRENDE CURA, con la partecipazione della segretaria generale della Cisl Scuola, Ivana Barbacci. Il progetto si basa sul presupposto che il successo educativo sia legato al benessere scolastico, alla cura della persona-discente e alla qualità delle relazioni che l’ambiente scolastico è capace di suscitare. Di ciò danno efficace testimonianza i risultati INVALSI della scuola attuatrice del progetto, l’IC Senigallia Centro Fagnani, rappresenta dalla dirigente, Patrizia Leoni, risultati che si collocano al di sopra della media nazionale. Completa il panel dell’iniziativa Marco Ubbiali, Professore Associato in Pedagogia generale e sociale e docente di Ermeneutica delle pratiche educative presso l’Università degli studi di Verona.

Il 12 marzo è prevista la presentazione, nello spazio E1 – ARCO, del progetto europeo EDUMAT+, di cui la CISL Scuola è capofila. Il progetto europeo Edumat+ è finalizzato al supporto metodologico e didattico a favore dei docenti, per l’insegnamento del coding e delle discipline STEM nella scuola primaria, ma anche per l’implementazione dell’insegnamento delle stesse materie umanistiche. Saranno presenti Paola Serafin, coordinatrice di progetto e segretaria nazionale CISL Scuola, Riccardo Capodagli, referente di progetto e la segretaria generale CISL Scuola Ivana Barbacci.

Ampio lo spettro dei campi tematici che connotano le diverse iniziative in programma nello stand CISL Scuola: dall’orientamento alla cine-didattica, dalle best practice in campo didattico ed emozionale all’uso critico delle nuove tecnologie, con particolare riferimento all’Intelligenza Artificiale, dal workshop di didattica digitale alla web radio di una scuola fiorentina, acquistata con i fondi PNRR.

Il programma completo delle iniziative promosse dalla CISL Scuola è consultabile nella pagina del sito dedicata a Didacta 2025.

La partecipazione in presenza agli eventi è possibile previa prenotazione con le modalità previste dagli organizzatori di Fiera Didacta.

