Classe scrive a Biagio Antonacci perché piace alla loro docente e lui risponde: ecco l’audio del cantante

Sta facendo il giro del web un Tik Tok pubblicato da un utente in cui si legge il messaggio di alcuni studenti di una classe. Niente di strano se non per il fatto che il destinatario è proprio il cantante Biagio Antonacci.

Nel testo si legge una richiesta simpatica che fanno alcuni alunni di una prima superiore. A prendere in mano la situazione è uno di loro, Francesco, che in maniera educata e diretta spiega l’intento di quel gesto.

Gli studenti in classe hanno parlato di musica e cantanti, la professoressa ha menzionato proprio Biagio Antonacci e sfidando scherzosamente i ragazzi a contattarlo, ha promesso loro un 10 in matematica.

Detto fatto. Il messaggio è stato recapitato su Instagram e inaspettatamente il cantante ha risposto con un audio: “Cara professoressa della I D, sono Biagio Antonacci e so che lei mi ascolta, sono felicissimo. Francesco e tutta la I D mi dicono che fanno fatica con la matematica. Io li capisco questi ragazzi perché non è facile. Loro vogliono il 10 in cambio di questo messaggio, ma 10 mi sembra un pochino troppo, no? Quindi magari un bel 6, ma non un 6 politico, un 6 meritato sarebbe bello per questi ragazzi. Dopo questo messaggio se lo meritano, no? Viva Francesco, viva la I D e viva la professoressa!”