Collaboratore scolastico 66enne trovato morto seminudo in un bagno della scuola: indagini in corso

Collaboratore scolastico 66enne trovato morto seminudo in un bagno della scuola: indagini...

Tragedia in una scuola: qualche giorno fa, venerdì 14 luglio, un collaboratore scolastico 66enne è stato trovato morto, seminudo, nel bagno della scuola in cui lavorava, una secondaria di primo grado di Vicenza. Lo riportano vari media come Today.it e SkyTg24.

Le cause del decesso sono ancora tutte da chiarire. A dare l’allarme alcuni colleghi del 66enne che poco dopo pranzo non l’hanno visto più tornare al suo posto di lavoro. I vigili del fuoco hanno così sfondato la porta del bagno trovando l’uomo riverso a terra. Vani i tentativi dei medici che hanno constatato la morte del bidello avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Un altro giallo a scuola

Qualche giorno fa abbiamo parlato di un altro giallo, quello relativo al docente di sostegno 64enne trovato morto nel nel cortile della scuola in cui lavorava, a Melito di Napoli, lo scorso 27 settembre. Ad essere condannato è stato il collaboratore scolastico subito individuato come responsabile dei fatti: il 54enne dovrà scontare 14 anni di carcere. Lo riporta Fanpage.it.

La sentenza è stata emessa lo scorso 4 luglio, dal gup del Tribunale di Napoli Nord. L’uomo è stato anche interdetto per sempre dai pubblici uffici e legalmente durante l’esecuzione della pena ed è stato condannato a versare una provvisionale di 100mila euro come risarcimento alle parti civili.