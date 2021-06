Collaboratore scolastico supplente, il DS può attribuirgli degli incarichi?

Il dirigente scolastico può attribuire incarichi al personale collaboratore scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e/o per un breve periodo?

A questa domanda ha risposto l’ARAN con proprio orientamento applicativo, rilevando innanzitutto che i contratti collettivi nazionali del comparto Scuola, oggi comparto Istruzione e ricerca, si applicano a tutto il personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e che gli incarichi specifici rientrano nei compiti del personale ATA sanciti dall’art. 47 del CCNL Scuola del 29.11.2007, come modificato dall’art. 1 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008. Le norme contrattuali, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano per il suddetto personale, l’assunzione di responsabilità ulteriori, nonché lo svolgimento di particolari responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.

Pertanto, nulla vieta che tali incarichi siano attribuiti anche al personale assunto a tempo determinato.