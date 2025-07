Collegi universitari, contributi INPS per figli di dipendenti pubblici: scadenza 30 luglio

Scade alle ore 12 del 30 luglio il Bando di concorso Collegi universitari – ospitalità residenziale a.a. 2025-2026 per l’erogazione di contributi da parte dell’INPS presso i Collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti dal MUR e le Strutture CampusX di Chieti, CampusX Roma, CampusX Bari in favore di figli o orfani ed equiparati:

dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

degli iscritti alla Gestione Magistrale;

degli iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo per un unico intero ciclo di studi accademici, anche nel passaggio da laurea triennale a laurea magistrale, purché si laurei in corso e purché il passaggio avvenga nella prima data possibile di immatricolazione. In tal caso lo studente conserva il beneficio e non deve rinnovare la domanda di partecipazione. Per mantenere il contributo per gli anni accademici successivi lo studente vincitore dovrà presentare in procedura istanza di rinnovo attestante il permanere dei requisiti di cui al Bando di ammissione. L’Istituto si riserva di interrompere l’erogazione della prestazione negli anni successivi qualora incompatibile con le risorse in bilancio.

L’Inps pone a concorso n. 477 contributi per l’anno accademico 2025/2026 di cui:

a) n. 412 contributi per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

b) n. 50 contributi per la Gestione Magistrale;

c) n. 15 contributi per la Gestione Postelegrafonici.

L’importo massimo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato nei limiti di cui alla seguente tabella: