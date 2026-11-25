Ogni sera scorriamo schermi che corrono più veloci dei pensieri e che ci promettono il mondo con un tocco, mentre fuori le giornate si accorciano e la realtà ci chiede conti precisi. Viviamo in un presente rumoroso, fatto di notifiche continue, risposte immediate e scorciatoie che sembrano farci risparmiare tempo e fatica. Eppure, proprio mentre la tecnologia ci rende tutto più vicino e più facile, perché crescere diventa paradossalmente più complicato?

I ragazzi oggi abitano due spazi nello stesso momento: quello concreto, fatto di strade, banchi di scuola, sguardi e limiti reali, e quello digitale, che non ha peso fisico ma pesa tantissimo sulle emozioni. È uno spazio in cui non valgono le stesse regole del principio di realtà, dove tutto spinge verso il piacere immediato, l’intrattenimento continuo e la fuga da ciò che costa impegno.

In questo continuo intreccio tra ciò che c’è davvero e ciò che sembra esserci, che cosa resta dello spazio necessario per ascoltarsi in profondità? Fatti parziali, giudizi affrettati, promesse facili e voci contraddittorie entrano nella testa dei più giovani, alimentando un’ossessione per i pensieri cupi e una fatica emotiva che spesso non trova parole.

E proprio qui, in mezzo al frastuono, si fa sentire una vocina scomoda ma necessaria, come quella del Grillo Parlante che non chiede applausi ma bisbiglia alla coscienza: attento, non tutto ciò che brilla subito scalda davvero.



In fondo, i nostri figli oggi somigliano moltissimo a Pinocchio. Non perché siano cattivi o ribelli per natura, ma perché si muovono esattamente come quel burattino tra la strada faticosa della scuola e l’invito seducente di chi promette un Paese dei Balocchi dove tutto è permesso e nulla costa sforzo. Davanti a questo richiamo continuo, chi ha a cuore la crescita dei ragazzi sa bene quanto sia grande la tentazione di abbassare l’asticella. Quando il disagio sale o quando la resistenza si fa sentire, l’impulso più immediato per gli adulti è togliere gli ostacoli, rendere il percorso più piano, evitare lo scontro.



Ma togliere la salita significa davvero proteggerli, oppure vuol dire privarli della possibilità di scoprire quanto sono forti? Nel grande racconto della crescita, il vero problema non è che esistano i Lucignoli di turno, ma che manchi un Geppetto capace di tenere la rotta. Geppetto è un padre pieno di limiti, stanco, a volte in difficoltà, eppure non smette mai di credere che la strada giusta passi dall’impegno e dalla tenacia.



E quella vocina interiore, pungente e lucida come un Grillo che non si rassegna, continua a ricordare agli adulti: se spiani ogni gradino, come impareranno a sollevare i piedi? La fatica educativa non è una punizione e non è un capriccio dell’adulto. È lo spazio in cui si costruisce l’autonomia, la responsabilità, la capacità di stare al mondo senza farsi travolgere da ogni onda.



Un adulto che accompagna davvero non promette discese continue, ma insegna a camminare in salita, passo dopo passo, anche quando il fiato si fa corto. Che cosa succede quando quell’impegno, seminato con pazienza e coerenza, porta finalmente frutto? Succede il miracolo più autentico della crescita: il passaggio di testimone. Pinocchio diventa davvero grande quando Geppetto, che ha fatto fatica a insegnargli la fatica, ha bisogno di aiuto e trova in lui cura, presenza e riconoscenza. È lì che il sacrificio educativo svela tutto il suo senso e diventa gratitudine concreta. Il punto, però, è che fare la scelta giusta oggi costa spesso un prezzo emotivo molto alto. Chi prova a tenere fermo il valore dell’impegno, a dire qualche no necessario, a chiedere tempo e pazienza in un’epoca che vuole tutto subito, si trova addosso un senso di colpa sottile e persistente, quasi cucito addosso.



Perché oggi educare con fermezza ci fa sentire così spesso fuori posto, in colpa e persino poco autorizzati a riconoscerci nel ruolo di chi fa la cosa giusta? Sembra quasi che chiedere fatica significhi essere severi o distanti, mentre cedere sembri l’unico modo per restare vicini. Così molti genitori e molti educatori si muovono in bilico, temendo di sbagliare se pretendono troppo e temendo di sbagliare se cedono. Eppure, educare non significa cercare l’applauso immediato né evitare ogni attrito. Significa assumersi la responsabilità di guidare, anche quando la decisione non è popolare, anche quando genera discussione, anche quando richiede di restare saldi mentre l’altro vorrebbe tirarsi indietro.



E ancora una volta la vocina del Grillo sussurra piano, senza alzare la voce: il no detto con amore oggi è la radice che reggerà il vento domani. Rimettere al centro il valore della fatica significa allora liberare gli adulti da un peso ingiusto: la colpa di chi fa il proprio dovere educativo. Serve chiarezza, serve misura, serve il coraggio di guardare in faccia ciò che accade senza cercare alibi facili. Le parole contano, e contano ancora di più quando non cercano scorciatoie retoriche ma aiutano a distinguere ciò che fa comodo nell’immediato da ciò che fa crescere davvero. Chi educa ha bisogno di ritrovare fiducia nel proprio ruolo, sapendo che accompagnare in salita non è crudeltà, ma la forma più alta di fiducia nell’altro. Perché, alla fine, quale regalo più grande possiamo fare a chi cresce se non aiutarlo a scoprire che la vetta vale ogni singolo passo fatto per raggiungerla?