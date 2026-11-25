Il decreto scuola riceve l’ok della Camera. L’Aula ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto con 180 sì, 112 intorno alle 19 di oggi, 25 novembre. Lo riporta l’Agenzia Cult.

Adesso si passa all’esame degli ordini del giorno; la parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre.

Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto ieri, 24 novembre, la questione di fiducia per l’approvazione definitiva, nell’Aula della Camera, del Dl, nel testo identico a quello licenziato dal Senato.

Il testo ha imbarcato gli e-book scontati e ha mantenuto la soglia del 30% di alunni stranieri nelle classi.

Tempi stretti per la conversione

Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche.

Il tetto agli stranieri e le altre misure

Resta dunque il limite del 30% di alunni stranieri per classe, un tetto che non si applica però a chi ha già raggiunto un’adeguata conoscenza dell’italiano. Il testo conferma anche i corsi di lingua per i genitori poco avvezzi all’italiano e il divieto di indossare burqa e niqab. Tra le novità figura inoltre l’estensione del Piano educativo individualizzato agli alunni con disabilità, oltre a nuove risorse per la formazione dei docenti.

L’analisi

Come ha spiegato Reginaldo Palermo, nella giornata del 23 novembre il provvedimento è stato preso in esame dalla Commissione Cultura e le cose non sono andate esattamente come si prevedeva. C’era in ballo l’emendamento di Forza Italia che mirava alla cancellazione della norma sui libri di testo introdotta al Senato e, per evitare che l’esame della modifica proposta dagli azzurri potesse creare un caso politico interno alla maggioranza, anche Fratelli d’Italia ha presentato alcuni emendamenti.

Alla fine tutti gli emendamenti sono stati ritirati e il presidente della Commissione, dovendo rispettare i tempi tecnici che impongono l’approvazione del decreto entro la fine della settimana, ha deciso di demandare ogni decisione all’aula della Camera. Poi si tratta di capire quali saranno i tempi tecnici perché l’aula dovrà approvare anche il decreto emendato dal Governo che non potrà fare altro che adottare il testo uscito dal Senato.

Tutto a posto, quindi? Assolutamente no, perché Forza Italia non intende recedere dal proposito di cancellare la disposizione sui libri di testo digitali. Nel tentativo di “salvare capra e cavoli” potrebbe così essere approvato un ordine del giorno che impegni il Governo a rimettere mano alla questione in un prossimo provvedimento legislativo.