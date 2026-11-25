Con l’Avviso ufficiale n. 65 del 25 novembre 2026 per il Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca (Settore scuola) sono stati resi noti i dati definitivi relativi allo sciopero generale proclamato per l’intera giornata dello scorso 20 novembre 2026. La rilevazione è stata condotta in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 146/1990, raccogliendo le comunicazioni inserite dalle singole istituzioni scolastiche all’interno dell’apposito programma sul portale SIDI.

Il quadro delle adesioni nel settore scolastico

I dati ufficiali diffusi nell’avviso tracciano un quadro preciso sia sul livello di risposta degli istituti scolastici del territorio nazionale, sia sulla partecipazione effettiva del personale del settore.

La copertura del monitoraggio ha raggiunto livelli estremamente elevati: le istituzioni scolastiche che hanno trasmesso i dati di adesione sono state 7.118 su un totale complessivo di 7.589 plessi recepiti, pari al 93,79% del totale. Il monitoraggio ha incluso regolarmente anche le istituzioni scolastiche appartenenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda il personale tenuto al servizio, gli aderenti all’astensione dal lavoro sono stati 180.055 su un totale di 1.100.320 unità. La percentuale definitiva di adesione si attesta pertanto al 16,36%.

Le organizzazioni sindacali promotrici

L’agitazione del 20 novembre 2026 – lo ricordiamo – ha visto il coinvolgimento di un articolato fronte di rappresentanze sindacali. Lo sciopero per l’intera giornata è stato proclamato da USB P.I. e dalla Confederazione CGIL, con l’adesione della FLC CGIL, di SISA, S.I.D.L., della Federazione Gilda Unams, di CLAP, della Confederazione COBAS e di Sial Cobas.

All’iniziativa hanno aderito anche CUB Confederazione, ADL Varese, CUB SUR, SGB, CIB Unicobas (con l’adesione di Unicobas Scuola&Università) e SSB.

Chiarimenti sulle assenze

Il totale degli 180.055 lavoratori che hanno scioperato non comprende le unità di personale che risultavano assenti dal servizio per motivazioni differenti dall’astensione dal lavoro.

Nello specifico, risultano 117.684 lavoratori assenti per altre cause giustificate, quali a titolo esemplificativo congedi per malattia, fruizione di ferie, permessi retribuiti o altri istituti contrattuali. Tali unità sono state registrate separatamente e non sono state computate nel calcolo della percentuale del 16,36% di adesione allo sciopero.