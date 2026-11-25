Oggi, 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto fare alcune precisazioni in un video pubblicato sul suo canale X, in cui si è scagliato contro la narrazione portata avanti da alcuni giornali.

“Il tema dell’educazione al rispetto, a relazioni corrette ed equilibrate, all’empatia affettiva, al contrasto alla violenza di genere mi sta molto a cuore, tanto da volerlo inserire per la prima volta nelle linee guida di Educazione Civica e nelle nuove Indicazioni Nazionali”, ha esordito.

Consenso informato, la legge non parla di educazione affettiva

“Spiace constatare che in certa stampa ci siano informazioni false. Sfido a trovare i giornali a trovare un punto del consenso informato in cui si faccia riferimento di educazione all’affettività. Non è corretto parlare di educazione sessuo-affettiva, si parla di sessualità nei percorsi extracurricolari. Perché raccontare cose non vere che allarmano i cittadini e indeboliscono la lotta contro la violenza sulle donne?”.

“L’amore non è possesso, questo deve essere insegnato obbligatoriamente in tutte le scuole a prescindere da qualunque consenso. Su questo non accetto più che ci possa essere discussione”, ha concluso.

Facciamo Chiarezza. La legge sul consenso informato non riguarda l’educazione “affettiva”. #scuola #mim #consensoinformato #educazioneaffettiva @MIsocialTW https://t.co/Gfor1bgodE — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) November 25, 2026

I dati Indire sull’educazione al rispetto

Si è svolto martedì 24 novembre a Roma, nella cornice di Palazzo Merulana, il convegno nazionale “La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive”, organizzato da INDIRE.

A intervenire all’incontro anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha dichiarato: “Ho dedicato questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire la mia presenza oggi con uno slogan dal grande valore educativo: ‘Un no è un no’. Questo slogan non indica soltanto l’educare al rispetto della volontà della donna, ma più in generale l’educare i nostri giovani al senso del limite. Credo sia fondamentale approfondire queste tematiche e formare i docenti all’educazione al rispetto, a relazioni corrette e al contrasto della violenza di genere”.

“Per la prima volta nella storia della nostra scuola abbiamo inserito, all’interno delle nuove linee guida sull’educazione civica, l’educazione al rispetto, a relazioni corrette, all’empatia affettiva e relazionale e al contrasto della violenza di genere come obiettivi obbligatori di apprendimento. Abbiamo rilanciato questi punti nelle nuove indicazioni nazionali sia per il primo sia per il secondo ciclo e abbiamo finanziato le attività di INDIRE per la formazione dei docenti su queste tematiche. Credo fortemente che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale non soltanto nell’istruzione, ma anche nell’educazione”.

“Non è un caso che le educazioni si siano moltiplicate: dal rispetto del codice della strada all’educazione alimentare, fino al contrasto alle dipendenze e all’uso corretto di smartphone, digitale e intelligenza artificiale. L’educazione al rispetto sta a fondamento di tutte le altre. A questo proposito, sono già 4.000 le scuole e decine di migliaia i docenti coinvolti da INDIRE, in una riflessione che vedrà come autentici protagonisti gli studenti”.

“Abbiamo inserito un passaggio chiave nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida sull’educazione civica, supportato dalla pedagogia e dalla psicologia più recente: l’importanza della peer education (educazione tra pari). I giovani dovranno confrontarsi sui loro problemi relazionali, mentre il docente avrà il compito di dirigere, mediare e coordinare il confronto in classe. Questo metodo valorizza la soggettività dei nostri studenti e mette al centro il valore costituzionale della persona umana e del rispetto”.

“Concludo ricordando che un censimento dello scorso anno scolastico ha dimostrato che quasi il 90% delle scuole superiori (l’87-88%) ha già avviato percorsi di educazione al rispetto, che nel 97% dei casi sono di tipo curricolare. Infine, ricordo che la traccia sul rispetto proposta all’esame di Stato di due anni fa è stata la più scelta dagli studenti con percentuali straordinarie, a dimostrazione di come questo sia il tema centrale della nostra scuola”, queste le sue parole.