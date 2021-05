Colori Regioni: da lunedì tutta Italia in fascia gialla. Speranza: “Prudenza e gradualità”

Colori Regioni: da lunedì tutta Italia in fascia gialla. Speranza: “Prudenza e...

Da lunedì 24 maggio tutta l’Italia sarà in zona gialla. Lo ha annunciato il ministro della salute Speranza, aggiungendo che però servirà fiducia, prudenza e gradualità. La curva scende, così come l’Rt arrivato a 0,78 (dallo 0,86 precedente) e l’incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti. “E’ il risultato delle misure adottate e della campagna di vaccinazione” afferma Speranza che accoglie con piacere anche le prossime tre Regioni in fascia bianca (dall’1 giugno) ovvero Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise.

Il 7 giugno dovrebbe toccare ad altre tre Regioni ovvero Abruzzo, Veneto e Liguria, ed entro metà giugno gran parte del Paese potrebbe diventare bianco. Oggi alle 15 si riunisce il Comitato tecnico scientifico che dovrà dare il via libera a tutte le regole per centri commerciali, bar, ristoranti, piscine, palestre e definire la questione banchetti (matrimoni, comunioni e cresime).