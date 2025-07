Come compilare le 150 preferenze, se si viene bannati da GPS, si riceve comunque chiamata da Graduatoria di Istituto? Risponde l’esperta

Oggi, 30 luglio, scade il termine per presentare la domanda relativa alle 150 preferenze Gps su Istanze Online. C’è tempo fino alle ore 14.00.

Quando si sapranno gli esiti? Cosa succede se non si fa la scelta delle 150 preferenze? Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 29 luglio con Elena Petrelli del direttivo nazionale della Gilda degli Insegnanti, coordinatrice Gilda della provincia di Firenze. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Se si viene bannati da GPS, si riceve comunque chiamata da Graduatoria di Istituto?

A questa domanda l’esperta ha risposto: “Le sanzioni sono di due tipi: Meno pesante: Si riceve una nomina per supplenza annuale e si decide di non presentarsi a scuola per la presa di servizio. In questo caso, non si verrà più chiamati da GPS, ma si potranno comunque ricevere chiamate da Graduatoria di Istituto. Più pesante: Si riceve una nomina, ci si presenta a scuola, si fa la presa di servizio e poi si rinuncia (dimissioni). In questo caso, la sanzione è più grave e si rischia di non essere chiamati neanche da Graduatoria di Istituto, poiché si viene depennati dalle graduatorie”.

Modalità presentazione della domanda

La domanda, per la scelta delle 150 sedi, va presentata in modalità telematica attraverso i seguenti passaggi annunciati dal ministero:

1) Credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

2) CIE (Carta di Identità Elettronica);

3) eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

4) Credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

5) CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Fermo restante che L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (10:40) Se si sceglie uno spezzone “corposo” (14-17h), ha senso mettere completamento, considerando che alcuni posti interi rimangono fuori? Potrei completare comunque da GI e ore rimanenti?

✅ (12:00) nella sez.4 ai fini del ruolo, se si inseriscono le scuole si fa una scelta puntuale, ci sono vincoli? si può essere bloccati per 3 anni?

✅ (13:40) sempre nella sez.4, poiché partecipo al ruolo come sostegno primaria, nel caso in cui metta i comuni cosa comporta? cioè in automatico partecipo anche per scuole ospedaliere, carcerarie, CPIA?

✅ (14:40) In caso di ruolo da prima fascia sostegno, essendo già di ruolo su altro posto ho fatto domanda di assegnazione provvisoria, posso mantenere la sede dell’assegnazione provvisoria per questo anno?

✅ (16:00) Facendo la ricerca per scuole nel comune, come mai risultano meno scuole di quelle effettivamente presenti nel comune? Conviene inserire tutto il comune o non cambia nulla selezionando solo le scuole?

✅ (17:30) se mi trovo negli elenchi aggiuntivi con titolo di riserva devo aspettare che si inizi a chiamare dall’elenco aggiuntivo per far valere il mio diritto alla riserva?

✅ (18:20) A quando il primo bollettino per le supplenze?

✅ (19:40) SPEZZONE. Per abbinare “scuole” di diversi comuni e distretti, nel completamento devo inserire “provincia”?’ In questo caso mi verranno considerate solo le scuole o le presenze che ho inserito nella domanda (e non scuole che non ho messo)?’ Grazie

✅ (25:10) vorrei sapere se la riserva del servizio civile ha valenza nella procedura di mini call?

✅ (26:00) Si possono inserire gli spezzoni senza completamento? cosa succede?

✅ (28:40) se io per la continuità ho messo solo annuale fino al termine, poi nella lista delle 150 scuole posso inserire la scuola della continuità oltre che come prima posizione anche come spezzone dopo?

✅ (30:00) Adee. Do disponibilità per spezzone con completamento sia nello stesso comune che in un altro specifico comune ( solo uno a parte il mio). Come devo inserire queste due preferenze? Se c è possibilità di completamento ma subito dopo anche disponibilità di orario intero è vero che l algoritmo non mi darà il completamento?

✅ (31:50) Si può inserire la precedenza 104 per assistenza a zio disabile?

✅ (33:00) Quando arriveranno le nomine su ruolo 1 fascia Adee? GPS

✅ (35:40) come si rinuncia ad una CDC, non incrociata, perché già di ruolo è quindi non fattibile per art. 47?

✅ (37:45) se arrivasse il ruolo mentre si ha continuità sul sostegno bisogna spostarsi nella sede del ruolo o si può fare l’anno di prova sul posto della continuità?

✅ (39:00) Se accetto una supplenza da graduatoria d’istituto e dopo rifiuto quella da Gps, cosa succede?

✅ (40:40) Vorrei cortesemente sapere se, nell’ambito delle immissioni in ruolo da prima fascia GPS sostegno, qualora vi fossero posti residui non assegnati in una specifica tipologia di grado (es. infanzia, primaria, secondaria di I o II grado), l’Ufficio Scolastico Regionale può redistribuire tali posti ad altre classi di concorso sempre nell’ambito del sostegno, al fine di completare le immissioni in ruolo. Grazie

✅ (42:00) Se si viene bannata da Gps si riceve cmq chiamata da graduatoria d’istituto?

✅ (43:15) Nella sezione 5 non ho l’obbligo di inserire come nella sezione 4 l’intera Provincia flaggando tutte le tipologie e le cattedre al fine di partecipare alla mini call, corretto?