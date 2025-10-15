Come diventare insegnante di sostegno: Funzioni e compiti, requisiti, percorso TFA, percorso INDIRE, concorso

Nel 1975 allorché la commissione presieduta dalla senatrice Falcucci pose le basi per la trasformazione della scuola da struttura emarginante per i soggetti diversamente abili in sistema educativo inclusivo, è stata istituita la figura del docente specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità che opera come contitolare all’interno della classe in cui è presente un alunno diversamente abile.

La funzione del docente di sostegno

Il docente che intende operare come specializzato sul sostegno deve, dopo aver conseguito il titolo di studio per un ordine di scuola, acquisire una specializzazione che gli consente di promuovere l’inclusione scolastica dei soggetti disabili.

Requisiti per accedere al percorso sul sostegno

Gli aspiranti docenti di sostegno, per acquisire il titolo di specializzazione devono essere in possesso, in relazione all’ordine e grado di scuola, di uno dei seguenti titoli:

• Per la scuola dell’infanzia e primaria:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria o titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

Diploma magistrale o di Liceo socio-psico-pedagogico, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.

• Per la scuola secondaria di primo o secondo grado :

• : Una laurea magistrale o a ciclo unico;

L’abilitazione specifica per l’insegnamento sulla classe di concorso specifica;

Docente ITP con il diploma fino al 31 dicembre del 2025 tranne ulteriore proroga.

Percorso selettivo TFA



L’aspirante docente che intende specializzarsi sul sostegno deve iscriversi a un corso universitario TFA autorizzato dal Ministero della durata di circa otto mesi dopo aver superato tre prove selettive:

• Una prima prova preselettiva consistente in un test preliminare costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto;

• Una seconda prova scritta consistente in quesiti a risposta aperta;

• Una terza prova orale consistente in un colloquio.

Corso di specializzazione a cura dell’INDIRE

Col decreto 75 del 2025 sono stati istituiti dei percorsi di specializzazione sul sostegno promossi e organizzati dall’INDIRE o dalle università e riservati ai docenti:

• Che hanno svolto almo tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, sul sostegno anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

• Che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero e sono in attesa di riconoscimento.

Percorsi INDIRE

I percorsi promossi e organizzati dall’INDIRE della durata massima di 4 mesi, possono accogliere da 50 a un massimo di 150 unità comunque fino alla copertura dei posti assegnati dal Ministero per ordine di scuola.

Concorso per posti sul sostegno

I docenti specializzati possono partecipare, se abilitati, al concorso per posto comune per la relativa classe di concorso, ma anche per i posti sul sostegno che dal concorso PNRR2 prevede l’ammissione agli esami orali di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso.

Va precisato che i concorrenti iscritti al percorso Indire possono presentare la domanda con riserva a condizione di sciogliere positivamente detta riserva entro il 31 gennaio 2026.