Come donare libri alle biblioteche scolastiche, entro il 13 novembre le adesioni a #ioleggoperché

Come donare libri alle biblioteche scolastiche, entro il 13 novembre le adesioni...

Fino a domani, domenica 13 novembre è possibile sostenere l’arricchimento delle biblioteche scolastiche con l’iniziativa #ioleggoperché, il progetto promosso dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

Per tutte le info: https://www.ioleggoperche.it/