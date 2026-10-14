Come funziona il riscatto della laurea e perché è un precario o un neo-immesso in ruolo dovrebbe farlo? Risponde l’esperto

Come funziona il riscatto della laurea? È vero che può avere una utilità diversa a seconda della posizione contributiva? Che differenze ci sono tra il riscatto della laurea ordinario e agevolato? Come funziona la ricongiunzione? Quali sono i costi, e quali sono i vantaggi sul calcolo finale per chi decide di attivarla? Come funziona il cumulo? Come funzionano periodi, e come viene calcolato il pro-quota.

A rispondere, nel corso di venerdì 9 settembre 2026 è stato il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una nuova rubrica tutta dedicata all’aspetto previdenziale del mondo della scuola.

Come funziona il riscatto della laurea e perché è fondamentale che un precario o un neo-immesso in ruolo presenti subito la domanda?

A questa domanda, il prof Di Meglio ha risposto: “La convenienza e i costi del riscatto dipendono dall’epoca in cui si collocano gli studi e dal sistema di calcolo:

Sistema retributivo (studi entro il 31/12/1995): ogni anno riscattato vale circa il 2,3% sull’ultimo stipendio , garantendo un rendimento elevato ma a fronte di un costo molto oneroso (anche 50.000–60.000 €).

ogni anno riscattato vale circa il , garantendo un rendimento elevato ma a fronte di un costo molto oneroso (anche 50.000–60.000 €). Riscatto agevolato (sistema contributivo): prevede un costo fisso di circa 6.240–6.300 € per ogni anno di corso legale. Quest’ultimo incide poco sull’importo finale dell’assegno (incrementandolo di poche decine di euro), ma è molto utile per accumulare l’anzianità contributiva necessaria ad anticipare la pensione”.

E aggiunge: “Presentare subito la domanda conviene perché l’onere viene calcolato in base all’età e allo stipendio percepito al momento della richiesta. Inoltre, nel settore scolastico la presentazione della domanda blocca i parametri di calcolo alla data dell’istanza. Gli importi versati per il riscatto sono interamente deducibili dal punto di vista fiscale e possono essere rateizzati in un numero di rate mensili pari ai mesi riscattati”.