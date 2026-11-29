Un provvedimento di non ammissione alla classe successiva impugnato dai genitori si conclude con la conferma del percorso scolastico dell’alunna e la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di giudizio. La vicenda è stata definita dal TAR Lazio (Sezione Quarta Bis, sentenza n. 18132/2026), che ha esaminato il caso di una studentessa di un Istituto Superiore di Roma non ammessa alla classe quarta a seguito degli esami di riparazione di Spagnolo e Inglese svolti a settembre.

I genitori della minore avevano presentato ricorso principale e motivi aggiunti per chiedere l’annullamento di tutti gli atti della scuola: dai verbali delle prove scritte e orali allo scrutinio differito, fino ai criteri di valutazione e al Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dall’istituto.

Il percorso cautelare e la promozione sul campo

Nelle prime fasi del giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva accordato un provvedimento cautelare (sospensiva), con il quale l’alunna era stata ammessa con riserva a frequentare la classe successiva. Durante il periodo di ammissione provvisoria, la ragazza ha proseguito gli studi completando con esito positivo l’anno scolastico.

La decisione: ricorso improcedibile ma soccombenza virtuale del Ministero

Con la sentenza definitiva pubblicata il 16 novembre 2026, i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) del Codice del Processo Amministrativo. Richiamando la giurisprudenza in materia, il TAR ha ribadito che il superamento effettivo dell’anno scolastico ottenuto a seguito della sospensiva rappresenta una “sopravvenienza ostativa”, facendo decadere la necessità di esprimersi sul merito della bocciatura iniziale.

Nonostante l’improcedibilità della causa, il TAR si è espresso sulle spese di lite applicando il principio della “soccombenza virtuale”. Considerata la fondatezza delle ragioni della famiglia già delibata favorevolmente in fase cautelare, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla famiglia la somma di 1.500 euro per le competenze di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.