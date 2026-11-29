L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi si è aperto ancora una volta ai microfoni di Skuola.net. Nel corso della lunga chiacchierata ha parlato di vari temi, tra cui la quattordicesima agli insegnanti, proposta su cui insiste da qualche mese.

“Vannacci punta alla decima, tutte le sue follie nostalgiche… io invece punto alla 14ª: dare la 14ª agli insegnanti, la 14ª agli infermieri, la 14ª alle forze dell’ordine perché qui non c’è una

lira e non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese”.

“Se vinciamo va portata la quattordicesima, che vuol dire un po’ come gli 80 euro: se prendi 1.500 euro sono altri 1.500 euro”.

“Noi abbiamo tagliato delle spese dello Stato e abbiamo detto: ‘Le vostre tasse devono tornare in tasca al ceto medio‘. 10 milioni di italiani dal mese dopo si sono trovati accreditati 80 euro di sconto fiscale. Oggi 80 euro non basterebbero, io dico facciamo la 14ª mensilità”.

Ecco, poi alcuni aneddoti sulla sua esperienza a scuola: “Io non ho fatto un corso di studi straordinario al liceo: sono andato bene, ma non benissimo. All’esame ho fatto un esame con i controfiocchi… mi danno 60 e posso dirlo: non me li son meritati. Quando sono arrivato a fare la Buona Scuola dissi alla ministra Giannini: ‘Va tutto bene, però non è giusto che alla maturità uno che fa lo splendido figo all’ultimo momento si prende 60′”.

“Al tempo dell’intelligenza artificiale ci sarà più bisogno di studiare, non meno… ci sarà più bisogno di comprendere, di capire. Educare vuol dire tirare fuori la libertà dalle generazioni più giovani». «Senso critico, studiate, siate curiosi, chiedetevi il perché delle cose… non fatevi rinco*****ire dall’algoritmo. L’algoritmo va utilizzato, non bisogna essere schiavi dell’algoritmo”, ha concluso.

La proposta

Una quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, a partire dal 2028. Matteo Renzi ha rilanciato la proposta dal palco della Leopolda e in un intervento su La Repubblica, e la presenta come un atto di “giustizia sociale e dignità istituzionale”. Per il leader di Italia Viva, il Paese deve ripartire da scuola e sanità, cioè dal capitale umano.

Renzi parte da un’ammissione: la vocazione conta, ma non basta. “Chi fa l’insegnante o chi fa l’infermiere lo fa per una vocazione prima che per uno stipendio”, dice, “però non si mangia con la vocazione, si mangia con lo stipendio”. Sul palco ha portato una docente, che ha respinto l’idea dell’insegnante missionario: la professione, ha detto, deve avere “un salario giusto, una sicurezza” e recuperare autorevolezza sociale. Ha denunciato il rischio che il mestiere smetta di attirare giovani competenti e ricordato che l’Italia è fanalino di coda in Europa sugli stipendi. Renzi aggiunge: “Una coppia che nella vita insegna oggi arriva alla fine del mese solo se sta attenta, molto attenta”.

L’ex premier indica anche una soglia: ai professionisti della cura, della scuola e della sicurezza va riconosciuto “un aumento – secco – di oltre 100 euro”. Rivendica la logica degli 80 euro di dieci anni fa, che oggi “non bastano più” con l’inflazione. Le coperture, sostiene, sono nel pacchetto del 2% del Pil per un decreto Ceto Medio, da fare “pieno di sostanza” dopo i tanti decreti sicurezza “pieni di fuffa”. Alla critica sul perché solo queste categorie risponde che “la coperta è corta” e vanno fatte delle scelte.

Quanto costa

I beneficiari sarebbero oltre un milione e mezzo: quasi 900 mila insegnanti, 460 mila infermieri e meno di 250 mila appartenenti alle forze dell’ordine. Con una quattordicesima da 2 mila euro lordi, la spesa si aggirerebbe sui 3 miliardi l’anno. Una cifra non impossibile, ma di difficile reperimento in una legge di bilancio già gravata da maxi spese, comprese quelle imposte dall’Ue.