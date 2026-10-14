Riscatto di laurea, con 30 anni di ruolo può essere utile? Risponde l’esperto

Come funziona il riscatto della laurea? È vero che può avere una utilità diversa a seconda della posizione contributiva? Che differenze ci sono tra il riscatto della laurea ordinario e agevolato? Come funziona la ricongiunzione? Quali sono i costi, e quali sono i vantaggi sul calcolo finale per chi decide di attivarla? Come funziona il cumulo? Come funzionano periodi, e come viene calcolato il pro-quota.

A rispondere, nel corso di venerdì 9 settembre 2026 è stato il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una nuova rubrica tutta dedicata all’aspetto previdenziale del mondo della scuola.

Ho 53 anni di età e 30 anni di ruolo nella scuola. Il riscatto della laurea può essermi utile?

A questa domanda, il prof Di Meglio ha risposto: “Avendo 30 anni di ruolo (immissione avvenuta intorno al 1996), non raggiunge l’anzianità contributiva necessaria entro il 1995 per rientrare nel sistema retributivo puro. Il riscatto della laurea potrebbe servire ad anticipare di circa due anni l’accesso alla pensione di anzianità, ma la convenienza precisa dipende dall’eventuale presenza di anni di preruolo e richiede un’analisi individuale del percorso lavorativo”.