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14.10.2026

Riscatto di laurea, come conoscere il costo?Risponde l’esperto

Sara Adorno
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Indice
Nel 2005 ho presentato una richiesta per conoscere il costo del riscatto di 2 anni di laurea, ma a oggi non ho ricevuto risposte. Cosa consigliate di fare?
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Come funziona il riscatto della laurea? È vero che può avere una utilità diversa a seconda della posizione contributiva? Che differenze ci sono tra il riscatto della laurea ordinario e agevolato? Come funziona la ricongiunzione? Quali sono i costi, e quali sono i vantaggi sul calcolo finale per chi decide di attivarla? Come funziona il cumulo? Come funzionano periodi, e come viene calcolato il pro-quota.

A rispondere, nel corso di venerdì 9 settembre 2026 è stato il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una nuova rubrica tutta dedicata all’aspetto previdenziale del mondo della scuola.

Nel 2005 ho presentato una richiesta per conoscere il costo del riscatto di 2 anni di laurea, ma a oggi non ho ricevuto risposte. Cosa consigliate di fare?

A questa domanda, il prof Di Meglio ha risposto: “L’INPS solitamente non rilascia conteggi preventivi ufficiosi. Per ottenere una stima dell’onere è necessario rivolgersi a un patronato. Se nel 2005 è stata fatta solo una richiesta informativa a voce e non una domanda formale protocollata, non si è prodotto alcun effetto giuridico e il costo del riscatto non è stato bloccato”.

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