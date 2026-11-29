Buoni pasto a scuola: se ne parla da tempo, il sindacato Anief ne ha fatto una vera e propria battaglia. Ma ci sono degli spiragli per la realizzazione di questa misura? Al momento sono stati presentati alcuni emendamenti alla Manovra 2027.

Gli emendamenti

Come riporta Fanpage, i vari emendamenti perseguono obiettivi leggermente diversi. La strada più ampia è tracciata dall’emendamento 66.041, a prima firma Manzi e Orfini, che punta a introdurre un buono pasto da 7 euro a carico dello Stato per tutto il personale scolastico nelle giornate lavorative che superano le sei ore.

Una seconda ipotesi, contenuta nell’emendamento 66.042 presentato da Miele e Latini, restringe invece la platea dei beneficiari, riservando lo stesso buono da 7 euro esclusivamente ai dipendenti che prestano servizio in una provincia diversa da quella di residenza.

Un approccio diverso arriva dall’emendamento 104.067, firmato da Caso e Amato, che sceglie la via della contrattazione istituendo un fondo dedicato da 500 milioni di euro per estendere il benefit a tutto il personale regolato dal contratto collettivo nazionale. Gli stessi Amato e Caso hanno infine depositato l’emendamento 106.031, dove il diritto ai buoni pasto viene inserito all’interno di un intervento più articolato che coinvolge anche il regolamento delle supplenze e i vincitori dei concorsi PNRR.

Le parole di Anief

“La scuola è purtroppo l’unico comparto che non prevede i buoni pasto: noi chiediamo che al personale dell’Istruzione si dia per ogni giorno di lavoro un buono pasto nominale da 7 euro, che non ricada nell’imponibile. E lo abbiamo chiesto anche attraverso un aumento del Mof delle scuole, cioè i fondi per il Miglioramento dell’offerta formativa così si potrebbero erogare i buoni pasto almeno per il personale Ata”, queste le parole di Rosano (Anief) ai microfoni della Tecnica della Scuola.