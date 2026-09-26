Come funziona la grammatica valenziale? Come insegnare italiano in modo efficace evitando lo studio mnemonico

Perché insegnare la grammatica come un elenco di regole, quando i bambini possono scoprirne la logica? Alla primaria la grammatica valenziale mette il verbo al centro e trasforma la frase in uno strumento per capire, ragionare e comunicare.

Cos’è la grammatica valenziale e perché il suo approccio potrebbe garantire un maggiore successo scolastico degli studenti?

Le lacune che gli studenti italiani hanno nella loro lingua madre sono moltissime, soprattutto se messe a confronto con le difficoltà, minori, che riscontrano nell’apprendimento della lingua inglese. In Italiano, infatti, sono il 52% gli studenti che terminano le scuole superiori con competenze almeno sufficienti (livello 3), a fronte di un 48% di ragazzi con competenze al di sotto della sufficienza nell’uso e nella comprensione della propria lingua.

Ma se il problema non fossero le capacità degli alunni ma le modalità di insegnamento dell’Italiano? Se l’approccio didattico fosse troppo nozionistico e normativo per produrre risultati adeguati? Si tratta di un’ipotesi estremamente attendibile, al punto che l’Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, starebbe lavorando, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ad una sperimentazione in forma di ricerca-azione proprio sull’approccio alternativo allo studio della lingua Italiana definito Grammatica valenziale.

Il modello valenziale, da sempre auspicato dal linguista Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, è considerato vincente perché pone gli alunni in condizione di comprendere con evidenza i meccanismi e i fenomeni linguistici, richiedendo non uno studio mnemonico (come fa l’approccio normativo nozionistico) ma un processo di apprendimento basato sull’osservazione, sul ragionamento e sull’intuizione.

Come funziona la grammatica valenziale?

Il fulcro dell’analisi valenziale è il verbo, che offre innumerevoli informazioni sulla frase (la persona, il numero, la diàtesi attiva e passiva…) e possiede la proprietà di aggregare a sé altri elementi linguistici per esprimere il suo significato in modo compiuto. Tale proprietà si chiama valenza, da qui il nome di questo modello grammaticale e l’attribuzione ai singoli verbi delle definizioni zerovalente (per i verbi impersonali), monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente a seconda di quanti elementi, chiamati argomenti, chiamano a sé.

Osservando la lingua d’uso a partire dal verbo (da cui la definizione anche di grammatica della verbodipendenza) i bambini e i ragazzi individuano le relazioni tra i vari elementi linguistici che compongono le frasi.

Utilizzare il modello valenziale in classe offre a insegnanti e alunni l’opportunità di FARE grammatica in modo attivo, partecipato, dialogato e collaborativo. Osservare la lingua d’uso, mettere in scena il significato delle frasi, manipolare gli elementi che le costituiscono, permette di scoprire le strutture delle frasi rendendole visibili con i Grafici Radiali Sabatini.

Il corso

Su questi argomenti il corso e-learning Grammatica valenziale: teoria, metodologia e progettazione didattica, a cura di Daniela Moscato.

Si tratta di un corso che, negli anni, nelle varie edizioni proposte, ha sempre saputo catturare i corsisti. Lo dimostrano alcune delle recensioni che questi ultimi ci hanno inviato:

“Ho trovato questo corso di altissimo livello. Complimenti alla relatrice per la grande professionalità e competenza: da neofita della materia, ho apprezzato moltissimo il perfetto equilibrio tra teoria e pratica”.

“Il corso è stato molto completo ed esaustivo, presentando l’approccio metodologico alla grammatica valenziale in maniera semplice. L’utilizzo degli schemi e dei colori ha dato notevole impatto visivo per una migliore comprensione”.

“La competenza della docente che riesce a concretizzare la teoria nella quotidianità”.

IL CORSO OFFRE IN UN’UNICA EDIZIONE I DUE TITOLI GIA’ PROPOSTI:

1) FARE GRAMMATICA CON IL MODELLO VALENZIALE

2) LABORATORIO DI GRAMMATICA VALENZIALE IN CLASSE

IL CORSO E’ COSTITUITO DA 4 VIDEOLEZIONI

DELLA DURATA TOTALE DI 8 ORE TRATTE DAI NOSTRI WEBINAR,

SUPPORTATE DA SLIDES E RISORSE PER L’APPROFONDIMENTO