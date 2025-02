Come gestire una classe indisciplinata? Ecco le competenze pratiche che non si possiedono prima di entrare in un’aula

Come gestire una classe indisciplinata? Ecco le competenze pratiche che non si...

L’incapacità di controllare la classe può diventare fonte di forte stress. Alcune tecniche di gestione efficace possono migliorare il benessere lavorativo dell’insegnante. Come imparare a gestire il caos che può formarsi in alcune situazioni in classe? VAI AL CORSO

Le principali difficoltà in aula

Molti insegnanti sperimentano quotidianamente problemi come:

Mantenere l’ordine in classe : gestire studenti poco attenti e rumorosi senza ricorrere a misure drastiche.

: gestire studenti poco attenti e rumorosi senza ricorrere a misure drastiche. Creare un ambiente di apprendimento positivo : motivare gli studenti e favorire la collaborazione tra di loro.

: motivare gli studenti e favorire la collaborazione tra di loro. Migliorare la propria autorevolezza : trovare il giusto equilibrio tra fermezza e comprensione per ottenere rispetto.

: trovare il giusto equilibrio tra fermezza e comprensione per ottenere rispetto. Evitare lo stress e il burnout: il continuo sforzo per mantenere il controllo può portare a esaurimento e demotivazione.

Strategie per un insegnamento più sereno

Per affrontare queste problematiche, gli esperti suggeriscono diverse strategie, tra cui tecniche di comunicazione efficace, metodi di gestione del comportamento e approcci psicologici per favorire la motivazione degli studenti. Inoltre, un supporto tra colleghi e una formazione mirata possono aiutare a sviluppare nuove competenze per migliorare il clima in classe.

Affrontare il caos in aula non è semplice, ma con le giuste strategie e un approccio strutturato, ogni docente può migliorare il proprio ambiente di insegnamento e favorire una maggiore armonia tra gli studenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come governare il caos in classe, in programma dal 13 febbraio, a cura di Daniela Fedi.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, approfitta degli sconti

Come affrontare i quesiti sulle competenze digitali della prova scritta

Utilizzare le prove Invalsi di matematica per una didattica più efficace

L’importanza della voce nell’insegnamento

Educazione Civica e rispetto degli animali – GRATIS

Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica