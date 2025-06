Come insegnare a gestire le relazioni? La scuola non va lasciata sola: il corso gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Come insegnare a gestire le relazioni? La scuola non va lasciata sola:...

È innegabile: i nostri adolescenti sono immersi in un contesto di sfide senza precedenti, caratterizzato da ansia, isolamento e una crescente difficoltà nella gestione emotiva e nelle relazioni.

Il sistema educativo tradizionale fatica talvolta a fornire gli strumenti adeguati per navigare questa complessità, lasciando studenti, ma anche genitori e insegnanti, impreparati. La scuola si trova così a dover affrontare non solo l’apprendimento cognitivo, ma anche l’urgenza di un’educazione affettiva e relazionale. C’è bisogno di un approccio che vada oltre la mera trasmissione di conoscenze.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

La ricerca

Il percorso prevede una ricerca scientifica quali e quantitativa di monitoraggio realizzata in collaborazione con L’Università di Padova che ha lo scopo di offrire una fotografia sulle sfide e risorse della comunità e rendere ancora più efficace il programma didattico.

Le “10 chiavi della Resilienza”

Ciò che rende questo progetto particolarmente innovativo è l’adozione delle “10 Chiavi della Resilienza”, un programma neuroscientifico specificamente ideato per potenziare capacità fondamentali quali l’attenzione, la volontà, la gestione emotiva e le abilità relazionali. Il programma è strutturato con contenuti sviluppati da un’équipe interdisciplinare di esperti in neuropsicopedagogia, garantendo un approccio scientifico e all’avanguardia.

A chi si rivolge il progetto?

Il percorso formativo è articolato in moduli distinti per i diversi attori della comunità scolastica:

Per gli studenti , il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi.

, il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi. Per genitori e docenti, i moduli si concentrano sulla comprensione del cervello adolescente e della resilienza e dell’educazione affettiva su come superare l’isolamento e superare bullismo e cyberbullismo, creare legami positivi, e sull’analisi dei rischi e delle risorse legati a tecnologia, web e relazioni. Sono inoltre previsti percorsi di tutoring/formazione e dialogo educativo per sostenere l’utilizzo dei materiali e la crescita emotiva e affettiva degli studenti, promuovendo il dialogo intergenerazionale.

L’approccio didattico

Il progetto si distingue per la sua metodologia didattica integrata, che combina diverse modalità per massimizzare l’efficacia dell’apprendimento:

Formazione residenziale immersiva (a partire da secondo anno di adesione) : Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente.

: Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente. E-learning e webinar interattivi : Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana.

: Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana. Materiali didattici innovativi: Sviluppati dalla Fondazione Patrizio Paoletti, questi strumenti pedagogici sono progettati per essere adattabili a diversi contesti e stili di apprendimento, facilitando l’organizzazione delle esperienze educative e stimolando l’interesse degli studenti. Il diario di bordo cartaceo per ogni studenti con i contenuti delle lezioni e le gli esercizi didattici, comprensivi della bibliografia e riferimenti psicopedagogici. Inoltre le video-lezioni create ad hoc per ogni sessione, in particolare, stimolano più sensi contemporaneamente, aumentando l’efficacia dell’insegnamento e personalizzando l’esperienza educativa.

La scuola può fare partire un cambiamento

Il progetto “Prefigurare il Futuro” non è solo un corso di formazione, ma un vero e proprio stimolo a innescare un cambiamento culturale duraturo nell’ambiente scolastico. Tutte le scuole interessate possono aderire gratuitamente, beneficiando di tre annualità di formazione e supporto.

È anche possibile inserire il progetto nelle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per gli Istituti che ne fanno richiesta. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per le scuole di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo, trasformando la scuola in un vero laboratorio di resilienza e crescita.

Come iscriversi

Le candidature sono aperte anche se i posti sono limitati. Il percorso formativo del primo anno avrà luogo da ottobre 2025 a marzo 2026.

Le scuole interessate possono aderire al progetto gratuitamente.

Per ulteriori informazioni e per candidare la propria scuola vai alla pagina: https://fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurare-il-futuro-scuola-info/