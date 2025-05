Come insegnare a scuola senza concorso?

Per diventare insegnante nella scuola statale è necessario, oltre ai requisiti (laurea e abilitazione), essere vincitore di un concorso, ciò nonostante è possibile insegnare anche senza aver superato alcun concorso, attraverso le deroghe che la stessa Costituzione prevede disponendo che “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

Messa a Disposizione

I docenti che non si trovano nella condizione di aver vinto un concorso, o che pur essendo inseriti nelle GAE o nelle GPS e non rientrando nel numero dei docenti da nominare, hanno la possibilità di insegnare nelle scuole dello Stato presentando la domanda MAD (Messa A Disposizione) nelle singole scuole.

Interpello

Dall’anno scolastico 2024/2025 con l’O.M. 88 del 16 maggio 2024 è stata introdotta la procedura dell’interpello senza per questo sostituire la MAD (Messa A Disposizione), ma ponendo in ordine di priorità prima l’interpello e successivamente la MAD.

In che cosa consiste l’interpello

L’interpello rappresenta la richiesta fatta dalle scuole attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti prioritariamente dell’abilitazione per i posti comuni e della specializzazione per i posti di sostegno. In caso di mancanza di docenti abilitati e specializzati si procede alla nomina a docenti in possesso del solo titolo di studio.

Chiamata dalle MAD

Qualora non fosse possibile assumere docenti supplenti attraverso il meccanismo dell’interpello, le istituzioni possono procedere al conferimento della supplenza ai docenti che hanno presentato domanda di Messa A Disposizione.