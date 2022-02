Come riconoscere i bambini superdotati? Lavorare in classe con gli alunni gifted

Alle volte con alcuni alunni gli insegnanti commettono l’errore di interpretare in maniera fuorviante certi comportamenti, attribuendovi delle connotazioni e valutazioni stereotipate. In altre parole non sempre un atteggiamento o azione disturbante in classe è da associare a scarse competenze. Con questi alunni un’attività didattico-pedagogica errata può portare a deformare piuttosto che a formare, dunque è necessario che un insegnante sappia individuare un alunno superdotato o ad alto potenziale o magari un autismo ad alto funzionamento, per offrire a questo alunno le strategie di apprendimento più appropriate. (VAI AL CORSO)

Alunni gifted

Che cosa è il potenziale? Che cosa significa essere alunni al di sopra dello standard o gifted? Quali problemi la giftedness pone ai docenti e ai compagni di classe? Quali problemi pone agli stessi alunni ad alto potenziale?

Domande alle quali non è possibile rispondere improvvisando. È necessaria una formazione specifica per questi alunni, perché bisogna imparare a non farsi fuorviare da una lettura stereotipata dei loro comportamenti spesso “disturbanti”.

Infatti è solo da una comprensione profonda dei loro comportamenti che è possibile valorizzare il potenziale con interventi mirati e precoci utili a individuare le diversità e a trovare le strategie didattico-educative più idonee a valorizzarle.

La storia dell’alunno, quindi, deve rappresentare il punto di partenza e di arrivo per un lavoro di analisi e di lettura di squadra dei docenti nei diversi segmenti formativi, per costruire un progetto su misura, uniforme, non segmentato, che possa valorizzare il suo potenziale e consentirgli di autodeterminarsi nella costruzione del suo progetto di vita.

