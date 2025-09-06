Come si entra in terza fascia ATA? Requisiti e titoli di studio per i vari profili



L’accesso alla terza fascia ATA è la porta d’ingresso per lavorare nella scuola come supplenti nei diversi profili amministrativi, tecnici e ausiliari. La possibilità di inserirsi nelle graduatorie dipende dal possesso di determinati requisiti, che variano in base al ruolo scelto.

Il contratto collettivo nazionale 2019/2021, in attesa di rinnovo, ha classificato il personale ATA in quattro aree, ognuna con profili professionali distinti per competenze, responsabilità e autonomia. Ecco come funziona l’accesso e quali titoli sono richiesti.

Requisiti generali per l’accesso

Può presentare domanda di inserimento in terza fascia ATA chi è in possesso dei requisiti generali previsti per l’impiego pubblico e del titolo di studio richiesto per il profilo scelto.

La procedura si svolge online tramite il portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con credenziali SPID o CIE. È inoltre necessario registrarsi sulla piattaforma Istanze online per poter inoltrare correttamente la domanda.

Collaboratore scolastico

Per accedere al profilo di collaboratore scolastico sono richiesti:

• Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; oppure

• Certificato di competenze del primo triennio (d.lgs. 61/2017) con promozione alla classe IV e il raggiungimento delle abilità minime.

Operatore scolastico

Per diventare operatore scolastico si deve possedere:

• Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali;

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

In alternativa, è valido un diploma di qualifica triennale o certificato di competenze (d.lgs. 61/2017) con promozione alla classe IV, a condizione che sia accompagnato da certificazione digitale e competenze socio-assistenziali.

Operatore dei servizi agrari

Il profilo di operatore dei servizi agrari richiede una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e uno dei seguenti attestati di qualifica professionale:

• Operatore agrituristico

• Operatore agro-industriale

• Operatore agro-ambientale

• Operatore agro-alimentare

Assistente amministrativo

Per il profilo di assistente amministrativo serve un diploma di scuola secondaria di secondo grado, accompagnato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Assistente tecnico

L’assistente tecnico deve possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente al settore professionale di riferimento, oltre alla certificazione digitale.

Cuoco

Per accedere al profilo di cuoco sono richiesti:

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione (settore cucina);

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere

Per diventare guardarobiere occorre:

• Diploma di qualifica professionale di operatore di moda; oppure diploma “Sistema moda” di scuola secondaria di secondo grado;

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere

Infine, per il profilo di infermiere è obbligatorio possedere:

• Laurea in Scienze infermieristiche (o titolo equivalente previsto dalla normativa vigente);

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.