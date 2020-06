Come si tornerà in classe a settembre? A Tecnica della Scuola Live interviene Valentina Aprea

Come si tornerà in classe a settembre? A Tecnica della Scuola Live...

Nuovo appuntamento con la Tecnica della Scuola LIVE con ospite d’eccezione, la responsabile scuola di Forza Italia, Valentina Aprea.

Saranno tanti gli spunti di analisi e soprattutto le domande dei nostri lettori in tempo reale tramite i social.

La diretta, condotta dal giornalista della Tecnica della Scuola, Andrea Carlino, vedrà nella prima parte l’aggiornamento sulle ultime notizie per quanto riguarda le misure messe in atto dal governo in vista della riapertura delle scuole.

Poi spazio all’intervista, curata dal direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, alla responsabile del settore Istruzione di Forza Italia, Valentina Aprea, già sottosegretaria all’Istruzione

