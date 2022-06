Come trasformare la scuola in una vera comunità. L’esempio del liceo Bertolucci di Parma

Hanno fatto molto parlare i festeggiamenti organizzati dagli studenti del liceo “Bertolucci” di Parma per salutare il dirigente scolastico Aluisi Tosolini che da settembre andrà in pensione.

Gli organi di stampa che se ne sono occupati hanno parlato di una “festa a sorpresa”, ma le cose non stanno esattamente così.

In questa intervista il preside Tosolini spiega cosa è veramente successo e dal suo racconto emerge una situazione molto interessante che ci aiuta a capire cosa vuol dire trasformare una scuola in una vera comunità.

Racconta il preside: “Ho sempre lavorato per fare in modo che gli studenti sentano la scuola come una loro seconda casa. Al Bertolucci gli studenti possono fermarsi anche dopo l’orario, per studiare o per fare i compiti o anche semplicemente per chiacchierare”.

Ma da cosa si capisce che una scuola è una comunità?

Tosolini risponde: “Ci sono molti segnali, uno che può apparire sciocco è questo: basta vedere come sono i bagni degli studenti, se sono puliti è perchè c’è senso di comunità e di rispetto reciproco”.

E di tanto altro parliamo nell’intervista che accompagna la notizia.