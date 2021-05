Comitato #equoconcorso: subito i concorsi, aspettiamo da anni

Con la presente il comitato #equoconcorso chiede a gran voce, in rappresentanza dei docenti precari, che vengano avviati al più presto i concorsi per il ruolo in accordo con quanto afferma la Costituzione. Attendiamo da anni la possibilità di partecipare al concorso ordinario, ora è arrivato il momento di far partire le procedure semplificate per avere in ruolo i docenti il prima possibile.

Attendiamo pertanto con trepidazione l’approvazione, anche prima dei canonici 60 giorni, del decreto sostegni bis. L’unico emendamento da fare è quello al comma che impedisce la partecipazione alla prova concorsuale in baso di bocciatura: siamo fermamente contrari a questo punto in quanto non è accettabile che dopo anni di attesa per il concorso si abbia soltanto una possibilità per entrare in ruolo. Grazie

Andrea De Santis (Comitato #equoconcorso)