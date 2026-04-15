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15.04.2026

Commissione Cultura alla Camera, question time su questioni di competenza del Mim – DIRETTA ore 15:15

Redazione

Oggi, mercoledì 15 aprile alle ore 15:15, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come è avvenuto in passato, a rispondere alle domande del question time sarà probabilmente la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

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