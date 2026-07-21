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Attualità
22.07.2026

L’Educazione non formale è legge, il Senato riconosce il ruolo educativo di centri estivi, oratori, associazioni, volontari, società sportive e culturali

Alessandro Giuliani
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Il Senato ha dato il via libero definitivo alla proposta di legge sull’educazione non formale, che riconosce per la prima volta nell’ordinamento italiano il ruolo educativo di centri estivi, oratori, associazioni del terzo settore e del volontariato, oltre che organizzazioni sportive e culturali.

Secondo Elena Bonetti, presidente di Azione e prima firmataria del provvedimento, “con questa legge diamo finalmente pieno riconoscimento a chi ogni giorno nei territori svolge una funzione educativa fondamentale accanto alle famiglie e alla scuola“.

La norma approvata a Palazzo Madama prevede, ha continuato continua Bonetti, che “centri estivi, oratori, associazioni del terzo settore e volontariato, organizzazioni sportive e culturali entrino a pieno titolo nell’ordinamento italiano come soggetti educativi, con un riconoscimento, tutele e strumenti di sostegno”.

Era uno degli interventi previsti dal Family Act, l’ho ripresentato in Parlamento e oggi – ha concluso la presidente di Azione -, con l’approvazione definitiva e il supporto delle forze parlamentari – quasi tutte – che l’hanno sottoscritta, da Fratelli d’Italia al Pd, diventa finalmente legge”.

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