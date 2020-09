Commissioni concorso straordinario secondaria, proroga al 30 settembre per le candidature

Arriva la proroga per la presentazione delle candidature per le commisisoni di valutazione del concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, che, secondo le anticipazioni della Ministra, dovrebbe partire ad ottobre.

La data di scadenza, inizialmente fissata al 23 settembre, slitta infatti al 30 settembre.

La domanda potrà essere inoltra telematicamente, attraverso la piattaforma Concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it, raggiungibile dall’Area Riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive.

Entro lo stesso termine, potranno presentare istanza anche i professori universitari, attraverso la piattaforma del sito CINECA, raggiungibile all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it/.