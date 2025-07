Compensi supplenze brevi, disponibili le funzioni per la liquidazione delle sentenze per il pagamento di RPD e CIA

Compensi supplenze brevi, disponibili le funzioni per la liquidazione delle sentenze per...

Con una nota indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni SIDI per la gestione della liquidazione delle sentenze per il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e del Compenso Individuale Accessorio (CIA), limitatamente a rapporti di lavoro di supplenza breve e saltuaria antecedenti al 01/09/2022.

È possibile accedere alle funzioni al seguente percorso: Fascicolo Personale Scuola => Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola => Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa => Gestione Sentenze => Gestione Prospetti per il pagamento delle Sentenze.

Cosa devono fare le scuole

Per l’utilizzo delle funzioni, sono previsti tre profili utente: “utente scuola”, “utente USR aggiornamento” e “utente USR Supervisore”.

In merito alla prima tipologia di utente, è già stato profilato per l’accesso al prospetto S-0 tutto il personale delle istituzioni scolastiche che abitualmente accede al sistema di gestione giuridica e retributiva del personale della scuola.

Le istituzioni scolastiche devono caricare i dati principali della sentenza, relativa ad uno specifico ricorrente: dati identificativi, periodo di riferimento e imponibile previdenziale se presente in sentenza. Per farlo, dovranno predisporre un nuovo prospetto di colloquio in cooperazione applicativa con il MEF servizio NoiPA, il prospetto S-0.

La convalida e la contestuale richiesta di trasmissione al MEF è di competenza dell’utenza “USR Supervisore”.

Qualora non si ritenga opportuno delegare le attività alle istituzioni scolastiche l’Ufficio scolastico regionale può naturalmente procedere esso stesso all’attività di data entry utilizzando sia il profilo di “utente USR aggiornamento” che il profilo “utente USR supervisore”.

Quando avverrà la liquidazione

Dal 15 luglio il servizio NoiPA elaborerà i primi prospetti S-0 inviati dal MIM, sino alle ore 12 del 18 luglio. Questi prospetti potranno andare in pagamento entro la prossima emissione.

