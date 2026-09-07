Competenze accessorie NoiPa: visibili importi nella sezione “pagamenti”, ecco di cosa si tratta

Come riportato anche da Cisl Scuola Emilia Centrale, risultano da diverse ore già visibili nella sezione “Pagamenti” di NoiPA i compensi accessori relativi all’anno scolastico 2025/2026.
Si tratta delle somme riferite alle attività aggiuntive svolte da docenti e personale ATA nell’ambito del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
Nelle scorse ore, però, molti docenti non avrebbero potuto consultare nulla: come riportato da alcune segnalazioni, il sito NoiPa sarebbe stato in manutenzione.