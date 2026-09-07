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07.09.2026

Competenze accessorie NoiPa: visibili importi nella sezione “pagamenti”, ecco di cosa si tratta

Redazione
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Sito in manutenzione

Come riportato anche da Cisl Scuola Emilia Centrale, risultano da diverse ore già visibili nella sezione “Pagamenti” di NoiPA i compensi accessori relativi all’anno scolastico 2025/2026.

Si tratta delle somme riferite alle attività aggiuntive svolte da docenti e personale ATA nell’ambito del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.

  • Funzioni strumentali
  • Incarichi specifici ATA
  • Collaborazioni e attività aggiuntive
  • Ore eccedenti
  • Compensi definiti nella contrattazione di istituto

Sito in manutenzione

Nelle scorse ore, però, molti docenti non avrebbero potuto consultare nulla: come riportato da alcune segnalazioni, il sito NoiPa sarebbe stato in manutenzione.

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