Competenze digitali, scopri una guida mirata all’uso del web

La formazione di competenze digitali è compito centrale di ogni ordine di scuola. Concentriamo l’attenzione sugli aspetti più urgenti ed essenziali: le competenze chiave indicate dagli esperti e dalla norma.

Come ricercare e scegliere le informazioni nel web, pattumiera digitale di informazioni frammentate e dati non utili o dannosi. Come validare i risultati

Dalle bufale alle Fake news, parte della nostra immagine della realtà, prodotto di esperti, per influenzare le nostre credenze e le nostre scelte

Social network/media, veicoli di informazioni potenti ma irresponsabili; loro ruolo nel processo di crescita sociale dei ragazzi e conseguenze educative e psicologiche negative

Smartphone e utonti. Lo smartphone è considerato dagli esperti la tecnologia più pericolosa in mano ai ragazzi per danni fisici, dipendenza, come strumento di Cyberbullismo. Consigli e precauzioni

Cyberbullismo. Definizione, dati, norme, responsabilità docenti; per capire e prevenire.

Attraverso stimoli, riflessioni, dati, video e modelli di buone pratiche un percorso sintetico ma essenziale per conoscere il web: le 5 competente digitali chiave per dominare la rete.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Giovedì 19 marzo 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

> Giovedì 26 marzo 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

A tutti gli iscritti ai webinar della rubrica “Educazione civica e cittadinanzza digitale”

IN OMAGGIO 2 E-BOOK

> IL MONDO DELLA RETE SPIEGATO AI RAGAZZI – Vol. 1 e 2 – Di Rodolfo Marchisio

I due ebook spiegano i temi del mondo della rete in modo semplice e divulgativo ai ragazzi e agli adulti meno esperti. Ricostruiscono una mappa completa della rete e dei suoi collegamenti all’educazione e alla scuola.

Gli ebook in formato PDF saranno scaricabili dalla piattaforma formazione.tecnicadellascuola.it insieme ai materiali del corso.