Competenze non cognitive e trasversali, legge in Gazzetta Ufficiale: prevista formazione per i docenti per tre anni – PDF

Competenze non cognitive e trasversali, legge in Gazzetta Ufficiale: prevista formazione per...

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo, come riporta Cisl Scuola, è stata pubblicata la Legge 19 febbraio 2025, n. 22 (Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale).

Cosa dovrà fare il Ministero

Sulla base di quanto la norma prevede, dopo il primo step, non portato a termine, nella passata legislatura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a partire dall’a.s. 2025/2026, promuoverà iniziative finalizzate allo sviluppo di tali competenze nelle scuole statali e paritarie di ogni grado. A tal fine il Ministero, entro trenta giorni a partire dal 20 marzo 2025 (data di entrata in vigore della legge), avvierà una mappatura delle iniziative rivolte alla lotta contro la dispersione e la povertà educativa.

Entro i quattro mesi successivi all’entrata in vigore, verrà predisposto un piano straordinario di formazione, di durata triennale, destinato ai docenti. Con decreto del Ministro e sentito il parere del CSPI saranno fissati i criteri per lo svolgimento, rispetto a quanto previsto dalla legge 22, di una sperimentazione nazionale. La partecipazione ai progetti di sperimentazione sarà autorizzata, previa valutazione positiva degli stessi, con decreto del Ministro.

Cosa sono le competenze non cognitive?

Ma in cosa consistono le competenze non cognitive? Si tratta, in generale, delle cosiddette ‘life skills’, le abilità che inducono a comportamenti positivi e di adattamento, che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide quotidiane.

Di fatto, parliamo di quello che comunemente viene riassunto con il termine problem solving: si tratta di un saper vivere che si evidenzia nella capacità di gestire le emozioni, ma anche la gestione dello stress, la comunicazione efficace, l’empatia, il pensiero creativo e quello critico, oltre che l’abilità di prendere decisioni e risolvere problemi.

LEGGI LA GAZZETTA