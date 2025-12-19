BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Gestire la scuola
Aggiornato il 08.01.2026
alle 17:41

Competenze non cognitive: il Ministero vuole avviare la sperimentazione, il CSPI dà il parere ma frena

Reginaldo Palermo

Siamo alle solite: il Ministro e il Governo vogliono riformare la scuola ma non sempre tengono conto delle regole che la governano e che richiedono tempi e modi poco compatibili con l’esigenza della politica di avere risultati rapidi da presentare all’opinione pubblica.

L’ultima vicenda riguarda la decisione del Ministero di promuovere una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, prevista dalla Legge 19 febbraio 2025, n. 22.

In questi giorni il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il proprio parere su questo schema di decreto, sottolineando l’importanza di un approccio educativo che miri alla crescita armoniosa e integrale della persona.

Preliminarmente il CSPI sottolinea che obiettivo primario della normativa è integrare il tradizionale “sapere” con il “saper essere” e il “saper fare”.
La sperimentazione punta a valorizzare le cosiddette soft skills, tra cui spiccano:

  • perseveranza e autoregolazione,
  • flessibilità e senso di responsabilità,
  • rispetto dell’altro e partecipazione attiva.

Iniziativa che non è solo pedagogica, ma che risponde a una necessità sociale: contrastare fenomeni critici come l’analfabetismo funzionale, la povertà educativa e la dispersione scolastica.
Il progetto che il Ministero intende attivare avrà una durata triennale a partire dall’anno scolastico 2025/2026 e coinvolgerà istituzioni di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), includendo sia le scuole statali che quelle paritarie. Le scuole potranno partecipare singolarmente o in rete, collaborando con università, enti di ricerca e organizzazioni del Terzo Settore.

Un aspetto fondamentale evidenziato dal CSPI è la necessità di garantire che tali competenze siano accessibili a tutti, promuovendo un’educazione equa che includa pienamente gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.
Perché questo nuovo paradigma educativo abbia successo, il CSPI ritiene determinante il Piano straordinario triennale di azioni formative rivolto al personale docente. Questo piano, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in collaborazione con INDIRE e le università, ha lo scopo di dotare gli insegnanti delle metodologie didattiche innovative necessarie per sviluppare efficacemente le competenze trasversali negli alunni.

Nonostante l’apprezzamento per l’impianto generale, il CSPI solleva alcune questioni operative cruciali:

  1. Supporto Economico.
    Si chiede infatti al Ministero di sostenere le scuole nell’attuazione dei progetti, ad esempio attraverso i fondi del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.
  2. Sincronizzazione dei Documenti.
    Il CSPI ha rilevato un disallineamento tra i tempi della sperimentazione e la pubblicazione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). Per questo motivo, si auspica una riapertura eccezionale delle funzioni di pubblicazione per permettere alle scuole coinvolte di aggiornare i propri documenti strategici.
  3. Valutazione dei Progetti.
    Viene chiesta anche una maggiore chiarezza sui criteri di selezione delle scuole, in particolare sull’uso dei dati INVALSI per identificare i contesti socio-demografici più complessi.
competenzeCSPIGiuseppe Valditara

Assicurazione sanitaria integrativa, per l’Unicobas è una misura demagogica fatta dal Governo riducendo le risorse delle scuole

Studentessa ferita dopo il crollo di un termosifone in classe: di chi è la responsabilità della sicurezza?

Metal detector a scuola: i suoi effetti non sono così scontati

La nuova governance amministrativa nell’ecosistema digitale della Scuola: sincronia tra ANAC, SIOPE+ e PCC

Edilizia scolastica, in Sicilia oltre 10 milioni di euro dal Fesr 2021-2027 per 11 interventi nelle scuole

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Il Tribunale civile di Sciacca assicura in concreto le ore di ASACOM

Redazione

Il 13enne che ha accoltellato la prof aveva scritto: la ucciderò, vorrei farlo anche con mio padre. Gli psicologi: cogliere i segnali, aiutare i docenti

Alessandro Giuliani

Progetti scolastici con PNRR, la rendicontazione finale è fissata al 30 giugno 2026.

Lucio Ficara

Alain Goussot, grande pedagogista dell’inclusione: 10 anni senza lui

Redazione
vai alla ricerca avanzata