Anziana morta in casa da anni, era una maestra: dimenticata da tutti, i vicini non se n’erano accorti

Una notizia terribile: una donna di novant’anni è stata trovata morta in casa, nel milanese. Il corpo era praticamente completamente decomposto: l’anziana era deceduta da anni, ma nessuno se ne era accorto. Si tratta di una ex maestra in pensione.

Dramma della solitudine

Come riporta Il Giorno, c’è chi la pensava in una Rsa, invece era morta. Colta da malore in quella stessa abitazione dove viveva da sola. “Non la vedevamo da 10 anni”, dicono i vicini. Il corpo è stato trovato solo quando un ufficiale giudiziario si è presentato a casa dell’anziana per procedere al pignoramento dell’immobile.

Maestra di professione, la donna non si era mai sposata e, dopo la morte del fratello, non risultava avere parenti prossimi. “Non si può morire così, nella più totale solitudine, senza un’assistenza”, ricorda un vicino. Gli ultimi pagamenti effettuati da lei risalgono a nove anni fa. I soli parenti della donna risultano essere due cugini residenti nel Pavese.

Come riporta MilanoToday, non erano mai stati segnalati cattivi odori provenienti dall’abitazione – una casa singola non lontano da un bar -, probabilmente a causa della doppia porta d’ingresso che sigillava la casa.