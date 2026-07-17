Registrati
Diretta video

Prima ora | notizie del 17 luglio

Gestire la scuola
17.07.2026

Attività delle scuole a favore delle persone anziane, rilevazione prorogata al 31 luglio 2026

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Promozione della solidarietà
Volontariato studentesco
Riduzione del divario digitale
Ambiti ulteriori
Rilevazione nazionale

Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, attuativo della legge delega 23 marzo 2023, n. 33, ha posto le basi per costruire un sistema organico di interventi in favore delle persone anziane. Tra questi anche misure volte all’incontro e allo scambio culturale e formativo tra le generazioni.

Le scuole, in quest’ambito, possono implementare il dialogo intergenerazionale per gli anziani in linea con il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 e la legge 23 marzo 2023, n. 33, che riconoscono gli anziani come risorsa per le nuove generazioni.

Il ruolo delle scuole è fondamentale e si articola in diverse azioni chiave.

Promozione della solidarietà

Le scuole devono includere nel loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) iniziative che favoriscano l’incontro e la collaborazione con gli anziani, specialmente quelli a rischio di isolamento. Queste attività possono anche valorizzare il contributo degli anziani in progetti culturali e sociali, come quelli di carattere storico o legati alle peculiarità territoriali.

Volontariato studentesco

Le scuole secondarie di secondo grado devono promuovere e documentare esperienze di volontariato degli studenti presso strutture o domicili di anziani. Tali esperienze possono essere valorizzate nel curriculum dello studente e durante l’esame di Stato.

Riduzione del divario digitale

Le scuole secondarie possono organizzare percorsi formativi per gli anziani sull’uso degli strumenti digitali, spesso attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), permettendo agli studenti di rafforzare le proprie competenze digitali e il senso civico.

Ambiti ulteriori

Sono incoraggiate anche iniziative formative per studenti che assistono familiari anziani (caregiver), e collaborazioni con enti locali per progetti su agricoltura sociale, educazione finanziaria, sport, sanità preventiva e salvaguardia del patrimonio culturale.

Rilevazione nazionale

Le scuole, anche quest’anno, sono invitate a rispondere ad un questionario in formato elettronico.

Il link per accedere alla rilevazione per le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è il seguente: https://survey.inapp.org/index.php/812463?lang=it

La scadenza è stata prorogata con nota 3075 del 16 luglio 2026, ed è ora fissata al 31 luglio 2026.

Tutte le istruzioni operative continuano ad essere contenute nella nota 15191 del 19 giugno 2026.

anzianiProgetti

Attività delle scuole a favore delle persone anziane, rilevazione in scadenza il 15 luglio 2026

Attività delle scuole a favore delle persone anziane, scadenza della rilevazione: 15 luglio 2026

La Maturità a 78 anni: ho l’ansia dei giovani ma è un’esperienza bellissima, durante l’anno ho usato ChatGPT e il prof mi ha beccato a copiare

Compie ottant’anni, gli ex alunni gli organizzano una festa a sorpresa: “Una di quelle persone che ti salvano la vita”

Anziana morta in casa da anni, era una maestra: dimenticata da tutti, i vicini non se n’erano accorti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

MIM e UNICEF firmano il protocollo per i diritti dell’infanzia nelle scuole

Redazione

Test Invalsi, Valditara: “Crollo dell’abbandono scolastico ma anche del numero di ragazzi che non raggiungono le competenze”

Redazione

Attività delle scuole a favore delle persone anziane, rilevazione prorogata al 31 luglio 2026

Lara La Gatta

Domanda 150 preferenze: analitiche o sintetiche? L’aiuto per non sbagliare. Prenota la consulenza con l’esperto

Redazione
vai alla ricerca avanzata