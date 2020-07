Dal 22 luglio e fino al 6 agosto 2020 ci sarà tempo per compilare la domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di Istituto valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

La nostra testata ha preparato una serie di video tutorial a cura di Lucio Ficara per fare qualche esempio di compilazione della domanda di inserimento nelle GPS.

Al video su come inserire provincia e titolo di accesso in fase di compilazione della domanda, segue il video su come inserire i titoli di servizio in una data graduatoria delle GPS.

LINK UTILI

I TITOLI VALUTABILI E GLI ALTRI ALLEGATI PER LA DOMANDA (CLICCA QUI)