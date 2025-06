Compiti delle vacanze, Schettini: “Non li ho mai sopportati. Nelle pause non si dimentica, se si è studiato bene”

Con la fine della scuola ritorna l’eterno dibattito sui compiti per le vacanze. L’influencer e docente di fisica Vincenzo Schettini, volto de La Fisica Che Ci Piace, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si è mostrato mentre ha fatto un discorso in merito ai suoi alunni.

I consigli di Schettini

Ecco un elenco di “compiti” che ha proposto agli alunni, riportati da Il Corriere della Sera: “Primo, alzatevi tardi. Poi dedicarsi a se stessi, facendo sport, movimento: che siano delle passeggiate, che sia la corsa, le passeggiate, che sia giocare a beach volley sulla spiaggia, dedicatevi al corpo”.

Il terzo consiglio è quello di “individuare delle cose che vi piacciono: andate in libreria e comprate un libro su quella cosa che vi piace, perché vedrete che quel libro lo berrete, lo leggerete molto velocemente, e sapete cosa vi farà fare quel libro? Vi farà pensare ad un secondo libro”. E, aggiunge il prof, “se non avete idea di cosa significhi leggere un libro, non avete idea della bellezza di cui vi state privando”.

Infine, il quarto consiglio è dedicarsi agli amici: “Io con gli amici d’estate ci uscivo, li frequentavo, facevamo un sacco di fesserie. Perché quando siete giù, quando vi sentite abbattuti, il genitore sì, il professore magari, però l’amico top”.

Come è venuta l’idea al docente di fare questa lista? “Perché io non li ho mai sopportati molto i compiti, preferisco dare ai miei ragazzi indicazioni su come organizzarsi la giornata, che altrimenti è buttata, persa, con i telefonini ancora peggio, piuttosto che dare compiti per le vacanze. Quando tornano a scuola sono freschi e si lavora bene: le vacanze non sono momenti in cui la gente dimentica, se ha studiato bene”.

Compiti per le vacanze, i consigli di Schettini agli studenti

Il professore pugliese, l’anno scorso, si è ripreso mentre ha dato alcuni suggerimenti simili ai suoi alunni. Ecco le sue parole: “D’estate avete più tempo. Spendetelo per darvi da fare. Un’altra cosa. State andando in pizzeria? Avete questo benedetto cellulare in mano? Mettetevi un blocco, cellulare in tasca. Quando viaggiate, dimenticatevi il cellulare”.

“Fate questa nuova esperienza, si chiama disintossicazione digitale. L’estate deve diventare un momento di abitudini. Dedicatevi allo sport. Arricchite le vostre giornate con altro: interagite con gli altri, fatevi una chiacchierata, utilizzate il vostro essere umani”, ha concluso.