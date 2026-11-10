Compiti sul registro elettronico, andrebbero assegnati durante la lezione e non la sera. C’è il rischio sanzionatorio

Il Registro elettronico andrebbe sempre compilato in tempo reale e durante l’orario delle lezioni, compilarlo fuori dall’orario di servizio non è legittimo e potrebbe essere oggetto di contestazione di addebiti. Vale la pena ricordare che il RE è un atto pubblico che registra quanto accade durante le ore di lezione, la presenza e l’assenza degli studenti, i ritardi, le annotazioni, la registrazione dei voti e anche la parte riguardante i compiti da assegnare per casa. Tutto questo andrebbe fatto in tempo reale e non la sera a casa o addirittura il giorno dopo.

Compilazione in tempo reale

La compilazione del registro elettronico deve essere effettuata dal docente in tempo reale e in tutte le sue parti, per evitare possibili sanzioni disciplinari.

Alla prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio di ora, il docente ha il dovere di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia dell’insegnante.

Non è consentito dalla legge firmare e compilare il registro elettronico prima o addirittura dopo la lezione, in quanto la firma sul registro di classe è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione.

In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente (da quest’anno 2026/2027 è obbligatorio utilizzare SPID o CIE per entrere sul Registro Elettronico) , registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.

Il Dirigente Scolastico ha la possibilità di avere sotto controllo la situazione sintetica aggiornata delle presenze, assenze, ritardi e uscite di tutte le classi, quindi è nelle condizioni di conoscere se un docente compila o meno il registro elettronico.

Per i docenti che vengono scoperti a non compilare il registro elettronico in tempo reale può scattare la sanzione disciplinare.

Dimenticanza casuale e disguido tecnico

Se la compilazione del registro elettronico è mancata in modo casuale per una semplice dimenticanza oppure per un disguido tecnico del malfunzionamento del Registro elettronico o della rete WI-FI, chiaramente siamo di fronte a qualcosa che non può essere sanzionato e non può considerarsi una responsabilità disciplinare del docente. Il problema si può semmai verificare quando la non compilazione in tempo reale e la mancanza delle rilevazioni delle presenze o assenze o anche della registrazione dei compiti da svolgere, diventa sistematica e continuativa.

I compiti vanno assegnati in tempo reale

La necessità di assegnare i compiti in tempo reale sul registro elettronico e anche sul diario cartaceo, come previsto dalla nota MIM del 28 settembre 2026 dove il Ministro Valditara dà precise “Indicazioni in merito all’assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa, nonché sull’uso del registro elettronico“, diventa un dovere professionale ineludibile.

Nella nota MIM n. 0224621 del 28 settembre 2026 il ministro Valditara scrive: “Per assicurare la valenza formativa e educativa dei compiti a casa, che rappresentano l’occasione per la riflessione e rielaborazione personale da parte di alunni e studenti dei temi e degli argomenti che sono stati oggetto delle lezioni, occorrono tempi distesi che non possono essere compressi dalla quantità e dall’eccessivo carico delle consegne. In particolare, si ritiene che i compiti debbano essere assegnati entro il termine dell’orario delle lezioni, evitando interventi successivi”.

Regolamento d’Istituto e autonomia scolastica

Molte delle raccomandazioni proposte dal Ministro nella nota MIM del 28 settembre 2026, per la verità facevano parte dei regolamenti di Istituto di tantissime scuole che. con l’autonomia scoalstica, hanno acquisito la responsabilità anche in ordine alla compilazione degli atti pubblici come il registro elettronico e la modalità di assegnazione dei compiti per casa. Quindi per i puristi dell’autonomia scolastica, la nota n.0224621 del MIM è sembrata essere una nota stonata o addirittura un’ingerenza gerarchica delle prerogative delle singole scuole. Per la verità le raccomandazioni del Ministro trovano riscontro nella vita scolastica di ogni buona comunità educante, dove l’attenzione e la cura verso gli studenti dovrebbe sempre rappresentare una buona pratica dell’azione pedagogica e didattica.