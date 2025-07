Concorsi 24 mesi ATA, scelta delle 30 sedi entro l’11 luglio 2025: come compilare l’allegato G

Con nota 141435 del 20 giugno 2025 il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni per la scelta delle sedi (Allegato G) per i concorsi dell’anno scolastico 2024/2025, in relazione alle graduatorie a.s. 2025/2026, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA.

Le funzioni saranno disponibili fino alle ore 23.59 dell’11 luglio 2025.

La trasmissione dell’allegato G dovrà avvenire su Istanze online, raggiungibile al link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Gli aspiranti potranno selezionare un massimo di 30 scuole tra quelle disponibili nella provincia di riferimento.

Come supporto alla presentazione ell’istanza, il MIM ha reso disponibile una guida per la compilazione dell’allegato G. Lucio Ficara ha anche predisposto un utile video tutorial.

LA GUIDA

IL VIDEO TUTORIAL