Concorsi, come si presenta la domanda? Le nostre FAQ

Come si presenta la domanda di partecipazione ai concorsi?

I bandi non sono ancora ufficiali, ma è bene tenersi pronti.

Le nostre FAQ.

1) Come si presenta domanda ai 4 concorsi che saranno banditi prossimamente?

Gli aspiranti che intendono presentare domanda lo dovranno fare online attraverso il sistema Polis da cui ormai passano da anni tutte le istanze della scuola.

2) Come avviene l’iscrizione al sistema Polis per la prima volta?

L’iscrizione avviene in due momenti distinti.

Primo momento: il candidato accede al portale e si registra.

Secondo momento: il candidato si reca presso un’istituzione scolastica per il riconoscimento, munito di un documento valido di riconoscimento da esibire.

3) Voglio partecipare al concorso ordinario per la scuola secondaria e sono già registrato, avendolo fatto in precedenza, ora cosa devo fare?

Devi verificare che le tue credenziali siano ancora valide,

che la password sia funzionante, nel caso in cui non sia più attiva, si potrà attivare la procedura di recupero password. Lo puoi fare subito senza aspettare l’emanazione del bando di concorso.