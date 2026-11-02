Concorsi docenti 2027, slitta al 14 novembre la scadenza del censimento e collaudo delle aule informatizzate: quando uscirà il bando?

La proroga al 14 novembre 2026, disposta dal MIM con nota prot. n. 8830 del 30 ottobre 2026, del censimento delle aule informatizzate e del collaudo delle postazioni destinate ai concorsi scolastici non comporta necessariamente uno slittamento della pubblicazione del prossimo bando per il reclutamento dei docenti. A dimostrarlo sono anche i precedenti delle ultime procedure concorsuali, nelle quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi mentre erano ancora in corso le verifiche sulle sedi delle prove.

L’avvio delle attività preparatorie costituisce comunque un segnale significativo in vista dei prossimi concorsi. Le scuole sono già impegnate nell’individuazione e nella verifica delle postazioni informatiche necessarie per lo svolgimento delle prove nell’anno scolastico 2026/2027.

Censimento e collaudo entro il 14 novembre

Le istituzioni scolastiche hanno tempo fino al 14 novembre per completare le operazioni attraverso la piattaforma ministeriale https://prove.concorsi.istruzione.it/.

Il censimento serve a individuare le aule informatizzate disponibili, mentre il successivo collaudo permette di verificarne l’idoneità tecnica allo svolgimento delle prove concorsuali.

In caso di difficoltà nell’utilizzo della piattaforma, le scuole possono richiedere assistenza tramite l’apposita funzione presente nel sistema oppure attraverso il servizio di supporto tecnico dedicato.

Nel 2024 e nel 2025 i bandi sono arrivati prima della scadenza

I precedenti degli ultimi concorsi docenti mostrano che la pubblicazione dei bandi può avvenire anche prima della conclusione del censimento delle aule informatizzate.

Nel 2025, i bandi del concorso PNRR 3 furono emanati il 9 ottobre, mentre il termine per la rilevazione, inizialmente fissato al 6 ottobre, era già stato prorogato al 20 ottobre. Una successiva proroga spostò la scadenza al 3 novembre. Il Ministero pubblicò quindi i provvedimenti quando le operazioni di verifica delle sedi erano ancora in corso.

Una situazione analoga si era verificata nel 2024, in occasione del concorso PNRR 2. I bandi, datati 10 dicembre e pubblicati l’11 dicembre, precedettero la scadenza del 12 dicembre fissata per completare il censimento.

In entrambi i casi, dunque, il Ministero ha avviato le procedure di reclutamento senza attendere il completamento delle attività tecniche necessarie all’organizzazione delle prove.

Il nuovo bando potrebbe arrivare prima del 14 novembre

I precedenti del 2024 e del 2025 consentono di leggere la nuova proroga senza considerarla automaticamente un segnale di rinvio del concorso.

Il censimento delle aule e la pubblicazione del bando rispondono infatti a esigenze organizzative differenti. Il primo riguarda la disponibilità e la funzionalità delle sedi destinate alle prove; il secondo disciplina l’avvio della procedura concorsuale, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande.

La scadenza del 14 novembre riguarda esclusivamente le operazioni tecniche indicate nella comunicazione ministeriale. Resta quindi possibile che il nuovo bando venga pubblicato anche prima di tale data, come già accaduto negli ultimi due concorsi PNRR.

L’elemento più significativo è rappresentato dall’avvio delle attività preparatorie, che indica come l’Amministrazione sia già impegnata nell’organizzazione delle prossime prove. Si tratta di un indizio concreto dell’avvicinarsi delle procedure concorsuali, pur senza costituire una conferma ufficiale della data di pubblicazione.

Gli aspiranti docenti dovranno pertanto attendere le comunicazioni del Ministero per conoscere il calendario effettivo, i posti disponibili, i requisiti di accesso e le scadenze per la presentazione delle domande.

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